Помпео: Через несколько месяцев КНДР будет располагать возможностями нанести ядерный удар по материковой части США

Через несколько месяцев КНДР будет располагать возможностями нанести ядерный удар по материковой части США, — читает глава ЦРУ Майкл Помпео. Он заявил об этом в интервью телеканалу СВS. Ведущий напомнил, что Помпео говорил то же самое несколько месяцев назад. Шеф американской разведки ответил: «Правильно. Я надеюсь, что так же смогу сказать через год — правительство США неустанно работает над тем, чтобы отодвинуть эти сроки».