Помпео: Через несколько месяцев КНДР будет располагать возможностями нанести ядерный удар по материковой части США
Через несколько месяцев КНДР будет располагать возможностями нанести ядерный удар по материковой части США, — читает глава ЦРУ Майкл Помпео. Он заявил об этом в интервью телеканалу СВS. Ведущий напомнил, что Помпео говорил то же самое несколько месяцев назад. Шеф американской разведки ответил: «Правильно. Я надеюсь, что так же смогу сказать через год — правительство США неустанно работает над тем, чтобы отодвинуть эти сроки».
Комментарии7
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putinnavsegda 23 января 2018 | 08:23
Баночку с доказательствами покажи и можно начинать войнушку.
olgkiev 23 января 2018 | 08:34
Буш номер два нашёл своего Саддама Хусейна?
zularin12 23 января 2018 | 08:35
Это им не Ливия, которую можно было безнаказанно уничтожать.
daos15 23 января 2018 | 08:36
И не надо КНДР участие в ядерном пуле государств! Израиль вон не участвует и ничего) Факт есть и этого достаточно, что бы избежать судьбы Ирака и Югославии.
tarxan 23 января 2018 | 08:47
daos15:
Израиль никогда и не подписывал договор о нераспространении ЯО. Поэтому он свободен в своих действиях. КНДР в свое время подписала этот договор, а там есть пункты о нераспространении, о не размещении, о не обладании, о не производстве ЯО.
КНДР эти свои обязательства нарушила, поэтому к ней и применяют международные санкции.
vladimir2018 23 января 2018 | 08:41
Через несколько месяцев КНДР будет располагать возможностями нанести ядерный удар по материковой части США
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СШП уже сейчас имеют возможность нанести ядерный удар по Северной Корее, ООН срочно нужно что предпринять
jblack2 23 января 2018 | 08:47
В доказательство реальности угрозы мог бы продставить баночку г*вна с Гавайских островов.