Несколько государств Ближнего Востока и Юно-Восточной Азии намерены приобрести зенитные ракетные системы С-400, как это сделала Турция. Переговоры уже ведутся, — заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, Россия готова поделиться со своими партнерами опытом использования своей техники и вооружений в Сирии.

Две системы ПВО С-400 обеспечивают надежную противовоздушную оборону в Тартусе и Хмейниме, — подчеркнул министр.