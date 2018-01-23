Несколько государств Ближнего Востока и Юно-Восточной Азии намерены приобрести зенитные ракетные системы С-400
Несколько государств Ближнего Востока и Юно-Восточной Азии намерены приобрести зенитные ракетные системы С-400, как это сделала Турция. Переговоры уже ведутся, — заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, Россия готова поделиться со своими партнерами опытом использования своей техники и вооружений в Сирии.
Две системы ПВО С-400 обеспечивают надежную противовоздушную оборону в Тартусе и Хмейниме, — подчеркнул министр.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mixaeless 23 января 2018 | 08:26
Ждём сожаления от наших пятиколонников и украинских "друзей" о нецелесообразности и экономической убыточности для России подобных продаж наших С-400.
platonnekafrin 23 января 2018 | 08:32
mixaeless: Не хватит наглости у этих подлецов отрицать очевидное. Ведь экономику России так и прёт. За эту зиму, например, россияне съели весь запас картошки до нового турецкого урожая.
dr_alfalcon 23 января 2018 | 08:47
mixaeless: Если по той же схеме, что и с Турцией будет проходить распил...ой, простите продажа ;) А именно :
1) Турция заплатит толику малую. По мнению большинства экспертов, меньше себестоимости этих "чудо-установок"
2) Остальная часть - кредит, который :
а) Постигнет участь остальных "прощенных" кредитов
б) Валюта кредита отнюдь не стабильные доллар или евро,а рубль...да ,да,да тот самый рубль который рухнул более ,чем в два раза с начала 2013.
То я ,как и большинство украинцев, только "за" подобные нае....ой, простите, договора ;)
vasyakirin 23 января 2018 | 08:26
Чо подкралось?
Чой та продаем всё на корню?
Шойгу потерял доверие, раз Нац Гвардию интенсивно вооружают летальным оружием?
davi__koloradov 23 января 2018 | 08:27
Науру (1 шт), Вануту (2 шт)...
"Огласите весь список, пжалста!"
goga_s 23 января 2018 | 08:28
чем ТУТ гордиться - только шойге , наверно, и понятно !!
хи-хи
pionersascha 23 января 2018 | 08:35
ну он же так хорошо показал себя в Сирии, против американских "Томагавков" :-)
viribus_unitis 23 января 2018 | 08:40
pionersascha: Ну тогда американцам не о чем беспокоиться, верно?
aldroin 23 января 2018 | 08:41
"Несколько государств Ближнего Востока и Юно-Восточной Азии"
___________________________
А ведь еще есть, наверное, государства в Зрело-Восточной Азии и в Пожило-Восточной Азии.