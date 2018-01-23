Сегодня станут известны номинанты на кинопремию «Оскар»

Всего в борьбе участвуют более 340 полнометражных художественных фильмов.

Американская академия киноискусств в минувшую пятницу завершила голосование по отбору фильмов. В выборе участвовали более 6 тысяч академиков с правом голоса, среди которых Уилл Смит, Сальма Хайек, Кира Найтли, Квентин Тарантино, София Коппола и Элтон Джон. Каждая гильдия отбирала свою пятерку. За претендентов на «Лучшую картину года» голосует весь состав жюри. Фаворитом в этой категории называют фэнтезийную лав-стори «Форма воды», а ее создатель Гильермо дель Торо может быть признан лучшим режиссером. В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлена драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Работа российского мастера попала в шорт-лист из девяти картин, отобранных специальным комитетом из представителей всех гильдий. Изначально к участию в состязании были приняты 92 ленты.

В феврале начнется второй, заключительный этап голосования, который определит обладателей престижной золотой статуэтки. Подсчитывать голоса традиционно доверено аудиторам PricewaterhouseCoopers. Конверты с именами лауреатов распечатают на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе.

Юбилейная, 90-ая церемония вручения наград состоится 4 марта, ее ведущим станет американский актер и телеведущий Джимми Киммел.