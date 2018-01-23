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08:02, 23 января 2018

Товарный поезд в Канаде сбил на переезде неподалеку от Ванкувера автоцистерну с этиловым спиртом

Как сообщил телеканал Си-би-си, столкновение произошло на территории депо транспортной компании «Си-эн». В 
результате аварии, по предварительным данным, никто не пострадал, но спиртовоз и  несколько вагонов состава загорелись. В настоящее время проводится эвакуация жителей в окрестных домах в радиусе 1 км от места происшествия.

Комментарии

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max3446 23 января 2018 | 08:11

Наверное на запах спирта вех хохлы из близлежащих мест проживания прибежали

sg67g 23 января 2018 | 08:12

Цистерну? Со спиртом?! Вдребезги??!! Да я ему...
Жителей во избежании душевных травм вывезли подальше, где не ощущается запах нанесенного ущерба..

davi__koloradov 23 января 2018 | 08:22

Мокшанские иммигранты съезжаются со всей округи.

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