Товарный поезд в Канаде сбил на переезде неподалеку от Ванкувера автоцистерну с этиловым спиртом

Как сообщил телеканал Си-би-си, столкновение произошло на территории депо транспортной компании «Си-эн». В

результате аварии, по предварительным данным, никто не пострадал, но спиртовоз и несколько вагонов состава загорелись. В настоящее время проводится эвакуация жителей в окрестных домах в радиусе 1 км от места происшествия.