Товарный поезд в Канаде сбил на переезде неподалеку от Ванкувера автоцистерну с этиловым спиртом
Как сообщил телеканал Си-би-си, столкновение произошло на территории депо транспортной компании «Си-эн». В
результате аварии, по предварительным данным, никто не пострадал, но спиртовоз и несколько вагонов состава загорелись. В настоящее время проводится эвакуация жителей в окрестных домах в радиусе 1 км от места происшествия.
Комментарии3
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max3446 23 января 2018 | 08:11
Наверное на запах спирта вех хохлы из близлежащих мест проживания прибежали
sg67g 23 января 2018 | 08:12
Цистерну? Со спиртом?! Вдребезги??!! Да я ему...
Жителей во избежании душевных травм вывезли подальше, где не ощущается запах нанесенного ущерба..
davi__koloradov 23 января 2018 | 08:22
Мокшанские иммигранты съезжаются со всей округи.