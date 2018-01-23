Всемирный экономический форум в Давосе начинает работу с сегодняшнего дня

В ближайшие три дня Швейцарию посетят главы государств, руководители корпораций, знаменитости и гражданские активисты.

Ежегодный слет глобальной экономической и политической элиты пройдет в Давосе в 48-раз. В этом году на форуме ожидают приезд свыше 70 глав государств, а в общей сложности количество участников приближается к трем тысячам человек. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович, кроме того в ее составе будут министры Максим Орешкин, Николай Никифоров и Александр Новак. Несмотря на то, что в числе спикеров форума была указана и Эльвира Набиуллина, позже глава Центробанка свой визит в Швейцарию отменила.

О своем участии в съезде уже сообщили лидеры Германии и Франции, а вот глава Белого дома может этот форум пропустить. Визит Дональда Трампа оказался под вопросом из-за правительственного кризиса в США – там у Конгресса возникли сложности при принятии бюджета.

Несмотря на то, что Давосский форум провозглашает своей целью «изменение ситуации в мире к лучшему», антиглобалисты называют событие «местом, где элиты собираются, чтобы поболтать».