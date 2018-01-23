Всемирный экономический форум в Давосе начинает работу с сегодняшнего дня
В ближайшие три дня Швейцарию посетят главы государств, руководители корпораций, знаменитости и гражданские активисты.
Ежегодный слет глобальной экономической и политической элиты пройдет в Давосе в 48-раз. В этом году на форуме ожидают приезд свыше 70 глав государств, а в общей сложности количество участников приближается к трем тысячам человек. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович, кроме того в ее составе будут министры Максим Орешкин, Николай Никифоров и Александр Новак. Несмотря на то, что в числе спикеров форума была указана и Эльвира Набиуллина, позже глава Центробанка свой визит в Швейцарию отменила.
О своем участии в съезде уже сообщили лидеры Германии и Франции, а вот глава Белого дома может этот форум пропустить. Визит Дональда Трампа оказался под вопросом из-за правительственного кризиса в США – там у Конгресса возникли сложности при принятии бюджета.
Несмотря на то, что Давосский форум провозглашает своей целью «изменение ситуации в мире к лучшему», антиглобалисты называют событие «местом, где элиты собираются, чтобы поболтать».
Комментарии6
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daos15 23 января 2018 | 08:07
Представляю, как Петруша бегает в кулуарах и кричит - ДАЙ МИЛЬЁН, НУ ДАЙ , ДАЙ МИЛЬЁН, ДАЙ МИЛЬЁН, НУ ЧТО ТЕБЕ ЖАЛКО, ДАААЙ МИЛЬЁН)))
sg67g 23 января 2018 | 08:14
daos15:
И тут же полмильёна пропьет, как недавно на Канарах.. )))
vaka257 23 января 2018 | 08:18
daos15: Почему русское правительство и СМИ молчат о ежедневных русско-сирийских авиаударах, которые убивают больше мирных жителей, чем террористов? Более чем 200000 людей перемещены из Идлиба. Сирийцы хотят чтобы Россия не поддерживала криминальный режим Асада и убралась из их страны.
daos15 23 января 2018 | 08:23
vaka257: С утра пить надо с умом, вам желательно только строго по назначению врача )
vaka257 23 января 2018 | 08:25
daos15: Сам дурак.
platonnekafrin 23 января 2018 | 08:36
С большим пустым портфелем на слет отправился Дворкович. У его подчиненных портфели, соответственно, поменьше, но тоже пустые. Шойгу приехать не смог - толкал в Азии ракетные комплексы.