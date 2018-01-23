Госучреждения США спустя трое суток возобновили работу

Президент Трамп подписал закон о временном финансировании правительства страны. Он будет действовать до 8 февраля.

Американские чиновники могут вздохнуть с облегчением. Необходимый документ принят. Трамп его подписал, как только обе палаты конгресса одобрили резолюцию о продлении финансировании правительства. Оно не работало почти 70 часов. Не было денег. Этому предшествовали несколько дней ожесточённых споров между республиканцами и демократами. Камнем преткновения стал вопрос о статусе так называемых «мечтателей» — детей нелегальных мигрантов, которые приехали в США. Демократы требовали защитить детей от депортации, соратники Трампа отказались обсуждать вопрос до тех пор пока не примут документ о продлении финансирования работы правительства.

Вопрос с детьми нелегалов так и не решили, но законопроект приняли. Хотя и противников тоже было предостаточно. Работу правительства США продлили до 8 февраля. Партии договорились продолжать обсуждение миграционной реформы. Из-за шатдауна в эти дни не работала статуя Свободы, музеи и культурные учреждения, в Белом доме не принимали звонки, под угрозой была и поездка Трампа на экономический форум в Давос. Но теперь судя по всему эти вопросы разрешены.

Правительство США в последний раз приостанавливало работу в 2013м году. Тогда госучреждения были закрыты 16 дней. Это было при 44м президенте страны Барака Обаме из-за разногласий вокруг реформы здравоохранения.