На голливудской «Аллее славы» появилась звезда Минни Маус

Событие приурочено к 90-й годовщине выхода мультфильма «Пароходик Вилли». Как пишет Los Angeles Times, звезда Минни стала 2627-ой на «Аллее славы». Микки Маус получил такую звезду в 1978 году, в 50-ую годовщину мультфильма. «Пароходик Вилли» — самый ранний из сохранившихся звуковых мультфильмов с Микки Маусом и Минни Маус.