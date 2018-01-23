Минувшая ночь в Москве была самой морозной с начала зимы
Как сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре, воздух на главной столичной метеостанции ВДНХ в ночь на вторник остывал до минус 12,4 градуса.
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Как сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре, воздух на главной столичной метеостанции ВДНХ в ночь на вторник остывал до минус 12,4 градуса.
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