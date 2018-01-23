Директор московской школы имени Тубельского запретил проведение общешкольного родительского собрания

Он считает Совет Родительских Комитетов незаконным, — рассказала «Эху Москвы» представитель организации Екатерина Квятковская.

В школе имени Тубельского в последнее время неоднократно происходили конфликты в связи со сменой руководства. Родители недовольны образовательной и административной политикой нового директора, назначенного столичными властями.