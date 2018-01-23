Директор московской школы имени Тубельского запретил проведение общешкольного родительского собрания
Он считает Совет Родительских Комитетов незаконным, — рассказала «Эху Москвы» представитель организации Екатерина Квятковская.
В школе имени Тубельского в последнее время неоднократно происходили конфликты в связи со сменой руководства. Родители недовольны образовательной и административной политикой нового директора, назначенного столичными властями.
Комментарии9
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vasyakirin 23 января 2018 | 07:50
О, еще один Путлер нарисовался....
ivfn 23 января 2018 | 07:59
Для чего формируется родительский комитет в школе? Обязанности данного органа связаны с вовлечением родителей в деятельность, направленную на оптимизацию учебного и воспитательного процесса. Группа, выбранная в качестве родительского комитета, общается с классным руководителем, администрацией школы, проводит различные рейды. Например, в план работы родительского комитета входит периодическая проверка качества приготовления пищи в столовой, оценка санитарной уборки всех учебных кабинетов.
На протяжении всего учебного года активисты проводят проверки соблюдения школьниками правил внутреннего распорядка: школьную форму, опоздания на уроки, отсутствие на занятиях без уважительной причины. В права родительского комитета в школе входит и представление интересов школьников перед администрацией учебного заведения. Среди обязанностей инициативной группы родителей отметим и выдвижение личных предложений по улучшению учебного и воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении. Смена директора не их дело. Это называется путч.
cat 23 января 2018 | 08:01
Может, хоть этого назначенца родители дожмут.
ivfn 23 января 2018 | 08:08
cat:
Директора не избирают ,а назначают
Директор школы – глава и «лицо» образовательного учреждения. В современном понимании, директор школы, по сути, является наемным управляющим образовательного учреждения. Эта должность назначаемая, а не выборная.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А беда этого директора в том что он не москаль ,а из Кузбасса. Понаехали тут всякие!!!!!
klukvik 23 января 2018 | 08:04
а восход Солнца он не запретил?
ivfn 23 января 2018 | 08:10
klukvik:
//а восход Солнца он не запретил?//
Нет не запретил. А вот эту бузу обязан остановить. Обязанность родительского комитета оказывать помощь ,а не воду мутить.
rash 23 января 2018 | 08:06
Совсем плохо с головой, интересно - кем он себя считает.
ivfn 23 января 2018 | 08:13
rash:
// интересно - кем он себя считает.//
Директором!!!!
В школе главнюк Директор ,а не родительский комитет.Вина директора в том что он не москаль. Сожрут вместе с башмаками. Понаехали тут всякие!!!!
vaka257 23 января 2018 | 08:13
В Тамбовской области школьников привлекли к агитации за Путина
http://www.newsru.com/russia/22jan2018/tambovforputin.html …
Но это Навальный втягивает подростков в политику....