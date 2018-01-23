Мосгорсуд сегодня проверит законность ареста Фруде Берга

Подданный Норвегии арестован до 5 февраля по обвинению в шпионаже. По версии следствия, он отправлял по почте завербованным россиянам деньги и разведывательные задания военного характера. Берг все обвинения отрицает и утверждает, что отправить конверты его просил знакомый из Осло.