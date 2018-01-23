Басманный суд сегодня огласит приговор Жанне Буллах

Гражданка США, жена бывшего первого вице-премьера Московской области Алексея Кузнецова обвиняется в хищении 11 млрд рублей из бюджета Подмосковья. Суд по делу Буллах проходил в заочной форме, так как обвиняемая скрывается за рубежом. Гособвинитель попросил суд заочно назначить подсудимой 11 лет колонии общего режима. Расследование уголовного дела в отношении ее супруга, заочно арестованного в России, продолжается.