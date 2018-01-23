Басманный суд сегодня огласит приговор Жанне Буллах
Гражданка США, жена бывшего первого вице-премьера Московской области Алексея Кузнецова обвиняется в хищении 11 млрд рублей из бюджета Подмосковья. Суд по делу Буллах проходил в заочной форме, так как обвиняемая скрывается за рубежом. Гособвинитель попросил суд заочно назначить подсудимой 11 лет колонии общего режима. Расследование уголовного дела в отношении ее супруга, заочно арестованного в России, продолжается.
Комментарии8
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nf5096004 23 января 2018 | 07:46
Вот только жителям Подмосковья от этого не легче. Сразу после тех событий отменили льготный проезд для пенсионеров по Москве, хотя мы Московская область, сославшись на нехватку денег для строительства школ. А вот со школами другая проблема, их катастрофически не хватает, уже есть классы "З" и "К", школы работают в две смены.
g_e_e__p 23 января 2018 | 08:10
Класс!!! По году за миллиард. Можно мне полгодика отсидеть?!
andreyoo 23 января 2018 | 08:33
g_e_e__p: Либерастов в фактах корупции возмущает не сам ее факт, а то что это не они. Не так ли?
rassvet_12 23 января 2018 | 08:43
andreyoo: Паханов либерастов оторвали в своё время от кормушки, рядовые только скулят и мечтают.
nf5096004 23 января 2018 | 08:44
andreyoo: так воровали вроде не либералы! Кто кроме "патриотов" у нас во власти ворует?
rassvet_12 23 января 2018 | 08:49
nf5096004: Вице премьер Немцов не воровал или Касьянов дачу не умыкал? А Белых взятку не брал?
bokarev_aleks 23 января 2018 | 08:12
Обворовывают нас и скрываются на Западе.И плевали они на все приговоры.
asukhostavskiy 23 января 2018 | 08:38
А героя и организатора этого разворовывания - Громова как бы и не знают и не трогают....Прокуроры\следователи\аудиторы\менты\судьи: "Мы просто ссым нашего царя....и закон не для них"!