Полиция начала эвакуацию людей в лондонском муниципальном округе Вестминстер
Причиной стала утечка газа. Жителям рекомендуется избегать этот район. Информации о пострадавших не поступало.
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Причиной стала утечка газа. Жителям рекомендуется избегать этот район. Информации о пострадавших не поступало.
Комментарии1
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kotvinder2 23 января 2018 | 07:56
Тоже что ли "запах зарина" учуяли?