Контракт с Турцией на  поставку ЗРС С-400 подписан

Об этом в Ханое сообщил Министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, это вторая страна НАТО, вооруженные силы которой будут оснащены российскими комплексами противовоздушной обороны дальнего действия. До последнего времени Греция была единственной страной Североатлантического альянса, которая развивала военно-техническое сотрудничество с Россией. В частности на вооружении греческой армии есть ЗРС С-300 ПМУ1. Еще с несколькими странами ведутся переговоры на поставки ЗРС С-400.