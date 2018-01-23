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07:17, 23 января 2018

Контракт с Турцией на  поставку ЗРС С-400 подписан

Об этом в Ханое сообщил Министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, это вторая страна НАТО, вооруженные силы которой будут оснащены российскими комплексами противовоздушной обороны дальнего действия. До  последнего времени Греция была единственной страной Североатлантического альянса, которая развивала военно-техническое сотрудничество с Россией. В частности на вооружении греческой армии есть ЗРС С-300 ПМУ1. Еще с несколькими странами ведутся переговоры на поставки ЗРС С-400.

Комментарии

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aleks50 Алексей Клубников 23 января 2018 | 07:27

За полцены, да списанные кредиты. Интересен откат.

dr_alfalcon 23 января 2018 | 07:36

Жаль, что Эхо Газпрома не приводит нюансы этого распила...ой, сделки веки ;)
А по факту имеем:
1) Турция заплатит толику малую. По мнению большинства экспертов, меньше себестоимости этих "чудо-установок"
2) Остальная часть - кредит, который :
а) Постигнет участь остальных "прощенных" кредитов
б) Валюта кредита отнюдь не стабильные доллар или евро,а рубль...да ,да,да тот самый рубль который рухнул более ,чем в два раза с начала 2013.
Это ли не очередная экономическая "победа";)

zularin12 23 января 2018 | 08:14

dr_alfalcon:
Позабавил. :))))
Украинец из Запорожья высказывает сожаления по поводу экономически не выгодной, с его колокольни, для России сделки на продажу С-400.
Спешу Вас успокоить, сделка просчитана до мельчайших деталей экспертами. Для России она выгодна. Вот так, дорогой украинский друх.

dr_alfalcon 23 января 2018 | 08:43

zularin12: Славно ты пригорел, когда я добавил бочку дёгтя в твою ложку мёда ;)
Кстати, а можно уточнить, кто из экспертов считает эту сделку выгодной? Часом не те ,кто рассказывает охлосу с рашки-говняшки (цитата министра культуры) о том,что продолжительность их жизни растет, когда на самом деле рашка-говняшка (цитата) является лидером Европы по смертности ;)
Или ты добавил этот оборот,чтобы придать своим словам хоть какой-то вес? ;) Хи-хи-хи

opiatnovyi63 23 января 2018 | 07:51

Османская империя никогда не была и нынешняя Турция вряд ли будет союзником России..Видимо, воровская власть РФ плохо знает историю.

porvana_v_klochya 23 января 2018 | 08:15

Ну вообще то С-400 не ЗРС, а ЗРК ( зенитно-ракетный комплекс ). Вы бы хоть матчасть подучили, двоечники эховские ( прежде чем публиковать новость )

eternity88 23 января 2018 | 08:35

porvana_v_klochya: Вот все-таки ЭМ - хорошая радиостанция. Любое тупое мурло может почувствовать себя оооочень умным.

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