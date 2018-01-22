Сопредседатель ассоциации «Голос» Мельконьянц: Школьников в Тамбовской области привлекли к агитации за Путина

Школьников в Тамбовской области привлекли к агитации за одного из претендентов на президентский пост, действующего главу государства Владимира Путина. Нарушающие закон ролики с несовершеннолетними учениками, которые держат в руках таблички с лозунгом "‪#‎РоссииНуженПутин", размещены в официальном аккаунте школы в «Фейсбуке». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель ассоциации «Голос» Григорий Мельконьянц.

«Согласно российскому закону, привлечение к агитации лиц младше 18 лет запрещено. Поэтому участие школьников в подобных роликах противоречит законодательству. Предусмотрен административный штраф для тех, кто школьников на это надоумил. А очевидно, что надоумили, потому что видеоролики размещены в официальном аккаунте школы в «Фейсбуке». Более того, прослеживается связь, что это более широкая кампания, не только в этой школе. Символика, лозунг, визуальное оформление, — оно совпадает с тем, что размещено в аккаунтах городской администрации, большого количества чиновников. Мы уже видели пост губернатора, который призвал поддержать данный хештег», — рассказал он.

Г.Мельконьянц подчеркнул, что ассоциация «Голос» будет разбираться, откуда пошла данная инициатива.