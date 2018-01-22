В одной из школ Техаса произошла стрельба
Одна из учениц получила ранения, — сообщает телеканал Фокс Ньюс. Девочку госпитализировали. Местная полиция заявляет, что подозреваемый задержан. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.
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Одна из учениц получила ранения, — сообщает телеканал Фокс Ньюс. Девочку госпитализировали. Местная полиция заявляет, что подозреваемый задержан. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.
Комментарии3
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daos15 22 января 2018 | 20:39
Вся 5 колонна либерально молчит )
jetsam 22 января 2018 | 20:45
daos15: все ясно. подозреваемый был вконтакте посредством телеграм.
состоял в агрессивной группе "мы от дяди вовы". раненая сама виновата - расклеивала листовки "свободу рт".
komiccap_nkvd 22 января 2018 | 20:45
мы наблюдаем полное разложение тоталитарного режима республиканцевдемократов
вот что зомбоящик с американцами делает