В Германии медбрату, уже приговоренному к пожизненному заключению, предъявили обвинение в убийстве еще 97-ми пациентов
Об этом со ссылкой на суд в Ольденбурге сообщает «Дойче Велле». В 2015-м году медбрата приговорили к пожизненному заключению за убийство шести человек.
Нильс Хегель признался, что намеренно вводил пациентам сильнодействующие препараты, чтобы затем проводить реанимационные мероприятия. Он сказал, что мотивом его поступков была скука и желание завоевать уважение коллег.
Комментарии2
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soviet_spy 22 января 2018 | 20:41
Доктор Менгеле жив!
hastings 22 января 2018 | 20:47
Медицина по европейски, как она есть.