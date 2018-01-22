В Германии медбрату, уже приговоренному к пожизненному заключению, предъявили обвинение в убийстве еще 97-ми пациентов

Об этом со ссылкой на суд в Ольденбурге сообщает «Дойче Велле». В 2015-м году медбрата приговорили к пожизненному заключению за убийство шести человек.

Нильс Хегель признался, что намеренно вводил пациентам сильнодействующие препараты, чтобы затем проводить реанимационные мероприятия. Он сказал, что мотивом его поступков была скука и желание завоевать уважение коллег.