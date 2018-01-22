Суд Испании не стал выдавать европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона
Сегодня бывший каталонский лидер покинул Бельгию впервые после того, как бежал туда в конце октября прошлого года. В Испании Пучдемона обвиняют в бунте, мятеже и растрате. Испанская прокуратура просила Верховный суд страны активировать европейский ордер на арест бывшего каталонского лидера, если он покинет Бельгию.
Пучдемон направился в Данию на конференцию.
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