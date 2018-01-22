В Одинцово сотрудники школ и детских садов начали опрашивать родителей по поводу предстоящих президентских выборов

В подмосковном Одинцово сотрудники школ и детских садов начали опрашивать родителей по поводу предстоящих президентских выборов. По данным интернет-издания «МБХ.Медиа», учителям и воспитателям поручили выяснить, за кого родители собираются голосовать. Так, директор местного лицея №10 потребовала от классных руководителей предоставить отчет к завтрашнему дню. Опросами в лицее занимаются родительские комитеты по телефону, в социальных сетях и мессенджерах.