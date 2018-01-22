В Одинцово сотрудники школ и детских садов начали опрашивать родителей по поводу предстоящих президентских выборов
В подмосковном Одинцово сотрудники школ и детских садов начали опрашивать родителей по поводу предстоящих президентских выборов. По данным интернет-издания «МБХ.Медиа», учителям и воспитателям поручили выяснить, за кого родители собираются голосовать. Так, директор местного лицея №10 потребовала от классных руководителей предоставить отчет к завтрашнему дню. Опросами в лицее занимаются родительские комитеты по телефону, в социальных сетях и мессенджерах.
Комментарии13
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mag_1 22 января 2018 | 20:34
ага! Грудинин, значит, нарушил Закон, когда бланки только еще опечатает, а эти уже опросы устраивают!
akademik_ugarov_56 22 января 2018 | 20:40
За Грудинина!
Восстановим справедливость.
День твой последний приходит, буржуй!
soviet_spy 22 января 2018 | 20:46
akademik_ugarov_56: Поддерживаю!
soviet_spy 22 января 2018 | 20:48
А ваще это - очередной фейк от какого-то сраного "интернет-издания", услужливо перепечатанных эхом...
isnowanaarene 22 января 2018 | 20:35
Херасе.
olgavik 22 января 2018 | 20:35
Это паника?
ansata 22 января 2018 | 20:38
olgavik: Истерика.
keg 22 января 2018 | 20:43
ansata: какая паника...? это просто холуйство...
idruker 22 января 2018 | 20:49
olgavik: Ага! Все на борьбу с Навальным! Детсад закрыт, все ушли на выборы Путина. Враг у ворот и не дремелет.
seryj_wolk 22 января 2018 | 20:37
Ну, скажут, что за Путина, а дальше-то что? Никаких обязательств на родителей это не накладывает. Но какое давление оказывают на избирателей! И вообще законно ли это? Голосование ведь тайное.
romel 22 января 2018 | 20:43
Плевать на все опросы!!!
alshatrs 22 января 2018 | 20:46
Какое их собачье дело за кого я собираюсь голосовать и вообще собираюсь ли я идти на голосование-это тайна голосования и никто не имеет права совать свой нос. И неужели никто этим так называемым преподавателям и воспитателям не может дать окорот?
alo0000 22 января 2018 | 20:48
Миллиардер-губернатор МО панически боится результатов Грудинина в области.