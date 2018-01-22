«Альфа-банк» заморозил деньги на счету фонда штаба Алексея Навального «Пятое время года»
«Альфа-банк» заморозил деньги на счетах фонда «Пятое время года», обеспечивающего работу штаба политика Алексея Навального, не дожидаясь апелляции на решение суда о ликвидации этого юридического лица. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Пятое время года», соратник А.Навального Леонид Волков.
«Я сейчас был в отделении «Альфа-банка». Они ссылаются на письмо Минюста, хотя само письмо они нам пока не показали. Видимо, оно еще не существует. Видимо, они заблокировали по звонку, а письмо получат позже», — рассказал он.
Л.Волков подчеркнул, что решение о ликвидации фонда «Пятое время года» будет получено им только завтра, а на обжалование этого решения в установленном законом порядке отводится 30 дней. «То есть законным это письмо в «Альфа-банк» быть не может, потому что решение суда не вступило в законную силу и обеспечительные меры Минюст не заявлял. Мы, видимо, завтра его получим и будем его обжаловать», — добавил он.
Л.Волков считает, что блокировка счета – это «очень показательная ситуация». «Очень, видимо, мы их достали», — отметил он.
Сотрудникам фонда «Пятое время года» сообщили в отделении банка, что они смогут пользоваться счетом, если положат на него триллион рублей. Об этом рассказал в Твиттере соратник Алексея Навального Роман Рубанов. В ответ на это сообщение «Альфа-банк» написал в Твиттере, что шутка была неуместной. Эта запись сопровождалась грустным смайликом, как и некоторые предыдущие комментарии «Альфа-банка» в связи с этой ситуацией.
Комментарий пресс-службы «Альфа-банка»: Альфа-Банк не блокировал счет и не ограничивал удаленный доступ к счетам фонда «Пятое время года». Средства на счету были арестованы на основании постановления Федеральной службы судебных приставов по г.Москва от 22.01.2018 г.
Комментарии2
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alo0000 22 января 2018 | 20:41
Я почти год не мог получить бумажное решение суда, а тут - такая оперативность. Говорю же Навальному- швондеры не отстанут, внедряйся в структуры Яблока и КПРФ и вперед к второму туру.
romashka__ 22 января 2018 | 20:44
СВИНСТВО.