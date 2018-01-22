Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, по всей вероятности, не поедет на Олимпиаду в Пхенчхан. Так утверждает источник газета «Спорт Экспресс». По данным издания, решение приняла комиссия Международного олимпийского комитета. По словам источника, Ан упоминается в докладе эксперта ВАДА Ричарда Макларена о применении допинга на Олимпиаде в Сочи. Официально эта информация пока не подтверждена.

Возможный недопуск российского шорт-трекиста, шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана к участию в зимней Олимпиаде в Пхенчхане может быть обусловлен только политическими мотивами. Об этом сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член исполкома Союза конькобежцев России, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

По ее словам, это может быть месть за то, что В.Ан сменил гражданство на российское и не давал комментариев относительно допингового скандала.

«Они, видимо, ожидали от Ана что он будет обвинять Россию в чем-то, а он за все это время ни одного плохого слова не сказал. Видимо, ему говорить было нечего. Он же не собирается врать и говорить того, чего нет. Его и предупреждали об этом, что, мол, не скажешь, не поедешь на Олимпиаду. Но он был в себе уверен. Он знает, что царапин нет, допинг он не использовал, никаких претензий к нему быть не может. И такой удар ножом в спину — я думаю, он никак не ожидал», — сказал она.

При этом Журова подчеркнула, что никакой официальной информации по недопуску В.Ана у нее нет, «только догадки». «Они не предъявляли ему ничего, чтобы давать какие-то официальные заявления», — добавила она.

«Я могла представить (отстранение – ЭМ) кого угодно, но не Виктора Ана, потому что он и сам так считает, и мы всегда так говорили, что для мира он — бог шорт-трека. Не допустить бога на Олимпиаду на его же виде спорта в стране, где он родился, хотя он и выступает за Россию, — это за гранью», — сказала С.Журова.

В.Ан был готов участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом.