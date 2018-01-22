Виктор Ан, по всей вероятности, не поедет на Олимпиаду в Пхенчхан
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, по всей вероятности, не поедет на Олимпиаду в Пхенчхан. Так утверждает источник газета «Спорт Экспресс». По данным издания, решение приняла комиссия Международного олимпийского комитета. По словам источника, Ан упоминается в докладе эксперта ВАДА Ричарда Макларена о применении допинга на Олимпиаде в Сочи. Официально эта информация пока не подтверждена.
Возможный недопуск российского шорт-трекиста, шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана к участию в зимней Олимпиаде в Пхенчхане может быть обусловлен только политическими мотивами. Об этом сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член исполкома Союза конькобежцев России, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
По ее словам, это может быть месть за то, что В.Ан сменил гражданство на российское и не давал комментариев относительно допингового скандала.
«Они, видимо, ожидали от Ана что он будет обвинять Россию в чем-то, а он за все это время ни одного плохого слова не сказал. Видимо, ему говорить было нечего. Он же не собирается врать и говорить того, чего нет. Его и предупреждали об этом, что, мол, не скажешь, не поедешь на Олимпиаду. Но он был в себе уверен. Он знает, что царапин нет, допинг он не использовал, никаких претензий к нему быть не может. И такой удар ножом в спину — я думаю, он никак не ожидал», — сказал она.
При этом Журова подчеркнула, что никакой официальной информации по недопуску В.Ана у нее нет, «только догадки». «Они не предъявляли ему ничего, чтобы давать какие-то официальные заявления», — добавила она.
«Я могла представить (отстранение – ЭМ) кого угодно, но не Виктора Ана, потому что он и сам так считает, и мы всегда так говорили, что для мира он — бог шорт-трека. Не допустить бога на Олимпиаду на его же виде спорта в стране, где он родился, хотя он и выступает за Россию, — это за гранью», — сказала С.Журова.
В.Ан был готов участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом.
Комментарии11
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soviet_spy 22 января 2018 | 20:10
А есть кто-то из российских олимпийских чемпионов, кто не упоминается в докладе этого шизофреника?
evgolius7 22 января 2018 | 20:18
Его и предупреждали об этом, что, мол, не скажешь, не поедешь на Олимпиаду.
При этом Журова подчеркнула, что никакой официальной информации по недопуску В.Ана у нее нет, «только догадки».
Бред какой-то...
shicotus_live 22 января 2018 | 20:30
Теперь все эти твари из МОК расчехлились по полной.
дело не в допинге. а в политическом заказе. Ессно, не бесплатном.
Все, олимпийское движение накрылось предметом очень напоминающим ...звезду))
seryj_wolk 22 января 2018 | 20:42
shicotus_live: В рфии, как в Ветхом завете. 10 казней рфских: нефть в цене упала вместе с рублишкой, отовсюду почти уже выперли, теперь до Ана добрались. Может пора фараона куда-нибудь подальше послать?
lenin3 22 января 2018 | 20:12
Первый раз в своей депутатской жизни Журова права:"политический мотив",корейцы боятся, что их бывший соотечественников порвет их в родных стенах,вот и "врубили макларена"(занесли, кому надо). В Сочи они были бессильны, а сейчас решили отыграться.Был бы Ан бывшим японцем-вопросов не было. К Вайлду вопросов же нет...
hangman19 22 января 2018 | 20:15
пожизненный отмаз у Журовой, враги кругом, ам ы пушистые., сама что ли принимала допинг в пору своих побед?
alo0000 22 января 2018 | 20:25
"Не думаАН о секундах свысока, наступит время - сам поймешь. Наверное..."
mcf 22 января 2018 | 20:26
хотелось бы заслушать самого россиянца В.Ана, что роднит его с Россией: березки, баня по субботам, российские девушки, как две капли воды похожие на кореянок или огромный чемодан бабла, стоящий в предбаннике?
max3446 22 января 2018 | 20:27
Кровавый агрессивный загнивающий Запад во всей красе. всеми силами пытаются сделать так чтобы наши спортсмены как можно меньше медалей завоевали
hilton 22 января 2018 | 20:30
Действительно, за гранью. Совсем берега потеряли козлы!!
Могли бы сделать исключение, пустить его и не проверять. Дали бы победить, а потом пусть получает свое гражданство назад.
Куда теперь ранее сданную мочу девать, испортится ведь!
symphony 22 января 2018 | 20:48
Если бы олимпиада не в Корее. На своей родине Ану должно быть неуютно. Это моё представление о прекрасном.)))