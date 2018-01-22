Анкара готова начать сотрудничество с Вашингтоном в Сирии

Это будет сделано при условии, что США прекратят поставки вооружения сирийским курдам, — заявил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг. Кроме того, Соединенных Штаты должны вернуть все переданное курдам вооружение, — добавил политик. Его словам приводит телеканал «Хабер Тюрк».

В минувшие выходные Турция начала новую военную операцию в регионе Сирии, который находится под контролем военных формирований курдов.