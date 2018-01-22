Анкара готова начать сотрудничество с Вашингтоном в Сирии
Это будет сделано при условии, что США прекратят поставки вооружения сирийским курдам, — заявил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг. Кроме того, Соединенных Штаты должны вернуть все переданное курдам вооружение, — добавил политик. Его словам приводит телеканал «Хабер Тюрк».
В минувшие выходные Турция начала новую военную операцию в регионе Сирии, который находится под контролем военных формирований курдов.
Комментарии7
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mr_vaxo_ 22 января 2018 | 20:14
РАЗДУХАРИЛСЯ КАК, ПРЯМ ИСПУГАЛ ВСЕХ.
Положили на него США с прибором.
Оставят без запчастей и останутся все самолеты на земле.
sisyanfashist 22 января 2018 | 20:16
mr_vaxo_: Оставят без запчастей и останутся все самолеты на земле....
Как у хохлов?)))
mr_vaxo_ 22 января 2018 | 20:24
fashist: сосни, мразь нацистская, сосни. ты это любишь.
sisyanfashist 22 января 2018 | 20:28
mr_vaxo_: скачи, мразь хохлятская,скачи. ты это любишь.
mr_vaxo_ 22 января 2018 | 20:41
fashist: Я на твоей могиле поскачу, мразь нацистская. Когда ты отсосанным захлебнешься.
chnch 22 января 2018 | 20:16
А про Асада и Путина не вспоминал? Чудной человек, с хозяевами договариваться не хочет, а с США от которой ничего не зависит хочет....Ждем что Лавров пояснит.
pukins_1 22 января 2018 | 20:30
Так, матка начинает сжиматься - тревожный симптом...