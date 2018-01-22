Пятерых участников протестной акции у здания Центризбиркома отпустили из полиции
На них составили протоколы. Еще один человек оставлен в отделении до утра. Его обвиняют в повторном нарушении правил проведения митинга.
По данным движения «Протестная Москва», сегодня группа нацболов пришла к зданию ЦИК. Участники акции зажгли файеры и разбросали листовки. В них говорилось, что предстоящие президентские выборы это фарс, поскольку их победитель давно известен.
Комментарии4
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patrik41 22 января 2018 | 20:12
По данным движения «Протестная Москва», сегодня группа нацболов пришла к зданию ЦИК...
Петушки Эдички Лимонова.
max3446 22 января 2018 | 20:22
Что то Госдеп мало видать денег выделяет. Такие глупые малочисленные акции. Да и либерастня не активно как то свои бредовые блоги пишет. Ничтожество навральный дак вообще, одно убожество из себя представляет
aleks50 Алексей Клубников 22 января 2018 | 20:32
max3446: Зато зассатым путиным портянкам он от щедрот своих воровских аж по 11,80 за стучание по клаве башляет. Да, мелкие вы, не сечины , так и кости гнилой с его стола вам хватает.
max3446 22 января 2018 | 20:38
aleks50: Миньоны ничтожества наврального желчью изливаются за то что ничтожество снова их с деньгами кинуло?