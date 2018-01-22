Пятерых участников протестной акции у здания Центризбиркома отпустили из полиции

На них составили протоколы. Еще один человек оставлен в отделении до утра. Его обвиняют в повторном нарушении правил проведения митинга.

По данным движения «Протестная Москва», сегодня группа нацболов пришла к зданию ЦИК. Участники акции зажгли файеры и разбросали листовки. В них говорилось, что предстоящие президентские выборы это фарс, поскольку их победитель давно известен.