ФСБ стала массово предупреждать российские предприятия о необходимости остановить работу на период ЧМ-2018
ФСБ стала массово предупреждать российские предприятия о необходимости остановить работу на период Чемпионата мира по футболу в регионах, где пройдет первенство. Возможно, перерыв придется сделать и на время подготовки к соревнованиям. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «Коммерсантъ». В распоряжении газеты оказалось письмо, которое получил руководитель одного из крупных химических предприятий Нижегородской области. Силовики ссылаются на президентский указ и постановление правительства об усиленных мерах безопасности в рамках чемпионата. В тексте говорится, что согласно правилам, утвержденным на время мундиаля, прекращается работа опасных производств и организаций, которые используют радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества, во всех регионах, где проходят матчи.
Комментарии27
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popov_m 22 января 2018 | 20:08
В каких еще странах подобное возможно?
soviet_spy 22 января 2018 | 20:12
Предлагаю на период мундиаля уничтожить все ядерное оружие... А то мало ли чего.
mr_vaxo_ 22 января 2018 | 20:46
soviet_spy: Ядерное оружие на период проведения ЧМ будет передано США. Для безопасности.
ignachio 22 января 2018 | 20:13
Понятное дело, на ЧМ люди преидут, вдруг что случится.
Ничего, потом все уедут, опять можно ядовитые предприятия запускать. Людей-то уже не будет, одно быдло.
akademik_ugarov_56 22 января 2018 | 20:45
ignachio:
Это научно доказано, там живут люди уже привыкшие, у них организм уже адаптировался в процессе эволюции.
И даже наоборот, если дать свежего воздуха, то многие умирают.
petrovich_spb 22 января 2018 | 20:11
Это у каких недоразвитых стран сей опыт позаимствован?
soviet_spy 22 января 2018 | 20:14
petrovich_spb: У Украины...
pukins_1 22 января 2018 | 20:24
soviet_spy: Не позорься, Исаев-Штирлиц никогда не был идиотом...
lenin3 22 января 2018 | 20:24
soviet_spy: "недоразвитая" Украина когда-то проводила ЧМ по футболу?))Вы эта, аминазинчику примите и звоните с Путиным на губах...)))
lenin3 22 января 2018 | 20:27
засните с Путиным,сорри...
malanoff 22 января 2018 | 20:44
lenin3: "Вы эта, аминазинчику примите и звоните с Путиным на губах...)))засните с Путиным,сорри...
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Это что-то из пригожинской методички ? Или от себя бредишь ?
askol2016 22 января 2018 | 20:15
А может закрыть фсб за ненадобностью этой организации и в целях экономии бюджета?
pukins_1 22 января 2018 | 20:27
askol2016: Радуйтесь, что ещё не в лагерях (хотя, проблема временная - охранников не хватает)...
virgenu 22 января 2018 | 20:20
Кто подсчитает убытки ради понтов Путина? Как можно голосовать за человека, которому безразличны граждане своей страны?Новый культ личности, надуваемый безответственными политиканами ради своего места у кормушки.
keg 22 января 2018 | 20:24
virgenu: понты дороже...
gramotei 22 января 2018 | 20:23
было бы смешно,если бы не было так грустно!!!
oktai 22 января 2018 | 20:25
Пусть эти братэллы в погонах выплатят предприятиям недополученную за период ЧМ прибыль.
Иначе, чем платить людям за вынужденный простой?
Всё это свидетельствует, насколько ещё опустились эти и так морально-умственные калеки.
rtov 22 января 2018 | 20:27
а как быть с заплатами работников? а с доходами предприятий? за чей счет этот банкет?
vachek 22 января 2018 | 20:28
Проще не проводить ЧМ в России. Меньше хлопот, меньше затрат...
nic55 22 января 2018 | 20:36
Вообще-то бред. Предприятия встанут, народ пойдёт на футбол, а стадион взорвут террористы. Погибнет куча народу, которая могла бы отсидеться на предприятиях. А распылить ядовитое "дерьмо" можно с дрона, машинки с з/у. Да и много не надо. Достаточно паники. Как правило, народ сам себя передавит. Примеров тому - море разливанное.
nic55 22 января 2018 | 20:38
nic55:
с д/у. конечно.
student_ru_ru 22 января 2018 | 20:36
Цугцванг.
budweiser23 22 января 2018 | 20:36
Дураку ради показухи и удавиться можно...или расшибить лоб при молитве!
Но главное, что в современном мире, это не имеет шансов впечатлить гостя, если он вообще захочет приехать....особенно, когда начинают уничтожать собак и кошек в городах проведения ЧМ!
astashenkov 22 января 2018 | 20:39
"Я прoшу Вас пoвременить с развoдoм дo кoнца квартала. А пoтoм развoдитесь, скoлькo вашей душе угoднo."
novo 22 января 2018 | 20:44
у нас остались российские предприятия? сплошь все дочки Кнауфа, Хенкеля, Нестле, Пепси, Проктер Гембл и прочяя и прочяя и прочяя
alo0000 22 января 2018 | 20:46
Остановить работу Госдумы и судов - очень токсичных производств! Перечень можно продолжить.
jetsam 22 января 2018 | 20:48
а виновных в утечке рутения-106 фсб уже нашла? и кто это?