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20:01, 22 января 2018

ФСБ стала массово предупреждать российские предприятия о необходимости остановить работу на период ЧМ-2018

ФСБ стала массово предупреждать российские предприятия о необходимости остановить работу на период Чемпионата мира по футболу в регионах, где пройдет первенство. Возможно, перерыв придется сделать и на время подготовки к соревнованиям. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «Коммерсантъ». В распоряжении газеты оказалось письмо, которое получил руководитель одного из крупных химических предприятий Нижегородской области. Силовики ссылаются на президентский указ и постановление правительства об усиленных мерах безопасности в рамках чемпионата. В тексте говорится, что согласно правилам, утвержденным на время мундиаля, прекращается работа опасных производств и организаций, которые используют радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества, во всех регионах, где проходят матчи.

Комментарии

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popov_m 22 января 2018 | 20:08

В каких еще странах подобное возможно?

soviet_spy 22 января 2018 | 20:12

Предлагаю на период мундиаля уничтожить все ядерное оружие... А то мало ли чего.

mr_vaxo_ 22 января 2018 | 20:46

soviet_spy: Ядерное оружие на период проведения ЧМ будет передано США. Для безопасности.

ignachio 22 января 2018 | 20:13

Понятное дело, на ЧМ люди преидут, вдруг что случится.
Ничего, потом все уедут, опять можно ядовитые предприятия запускать. Людей-то уже не будет, одно быдло.

akademik_ugarov_56 22 января 2018 | 20:45

ignachio:
Это научно доказано, там живут люди уже привыкшие, у них организм уже адаптировался в процессе эволюции.
И даже наоборот, если дать свежего воздуха, то многие умирают.

petrovich_spb 22 января 2018 | 20:11

Это у каких недоразвитых стран сей опыт позаимствован?

soviet_spy 22 января 2018 | 20:14

petrovich_spb: У Украины...

pukins_1 22 января 2018 | 20:24

soviet_spy: Не позорься, Исаев-Штирлиц никогда не был идиотом...

lenin3 22 января 2018 | 20:24

soviet_spy: "недоразвитая" Украина когда-то проводила ЧМ по футболу?))Вы эта, аминазинчику примите и звоните с Путиным на губах...)))

lenin3 22 января 2018 | 20:27

засните с Путиным,сорри...

malanoff 22 января 2018 | 20:44

lenin3: "Вы эта, аминазинчику примите и звоните с Путиным на губах...)))засните с Путиным,сорри...
===================================
Это что-то из пригожинской методички ? Или от себя бредишь ?

askol2016 22 января 2018 | 20:15

А может закрыть фсб за ненадобностью этой организации и в целях экономии бюджета?

pukins_1 22 января 2018 | 20:27

askol2016: Радуйтесь, что ещё не в лагерях (хотя, проблема временная - охранников не хватает)...

virgenu 22 января 2018 | 20:20

Кто подсчитает убытки ради понтов Путина? Как можно голосовать за человека, которому безразличны граждане своей страны?Новый культ личности, надуваемый безответственными политиканами ради своего места у кормушки.

keg 22 января 2018 | 20:24

virgenu: понты дороже...

gramotei 22 января 2018 | 20:23

было бы смешно,если бы не было так грустно!!!

oktai 22 января 2018 | 20:25

Пусть эти братэллы в погонах выплатят предприятиям недополученную за период ЧМ прибыль.
Иначе, чем платить людям за вынужденный простой?
Всё это свидетельствует, насколько ещё опустились эти и так морально-умственные калеки.

rtov 22 января 2018 | 20:27

а как быть с заплатами работников? а с доходами предприятий? за чей счет этот банкет?

vachek 22 января 2018 | 20:28

Проще не проводить ЧМ в России. Меньше хлопот, меньше затрат...

nic55 22 января 2018 | 20:36

Вообще-то бред. Предприятия встанут, народ пойдёт на футбол, а стадион взорвут террористы. Погибнет куча народу, которая могла бы отсидеться на предприятиях. А распылить ядовитое "дерьмо" можно с дрона, машинки с з/у. Да и много не надо. Достаточно паники. Как правило, народ сам себя передавит. Примеров тому - море разливанное.

nic55 22 января 2018 | 20:38

nic55:
с д/у. конечно.

student_ru_ru 22 января 2018 | 20:36

Цугцванг.

budweiser23 22 января 2018 | 20:36

Дураку ради показухи и удавиться можно...или расшибить лоб при молитве!
Но главное, что в современном мире, это не имеет шансов впечатлить гостя, если он вообще захочет приехать....особенно, когда начинают уничтожать собак и кошек в городах проведения ЧМ!

astashenkov 22 января 2018 | 20:39

"Я прoшу Вас пoвременить с развoдoм дo кoнца квартала. А пoтoм развoдитесь, скoлькo вашей душе угoднo."

novo 22 января 2018 | 20:44

у нас остались российские предприятия? сплошь все дочки Кнауфа, Хенкеля, Нестле, Пепси, Проктер Гембл и прочяя и прочяя и прочяя

alo0000 22 января 2018 | 20:46

Остановить работу Госдумы и судов - очень токсичных производств! Перечень можно продолжить.

jetsam 22 января 2018 | 20:48

а виновных в утечке рутения-106 фсб уже нашла? и кто это?

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