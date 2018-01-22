ФСБ стала массово предупреждать российские предприятия о необходимости остановить работу на период ЧМ-2018

ФСБ стала массово предупреждать российские предприятия о необходимости остановить работу на период Чемпионата мира по футболу в регионах, где пройдет первенство. Возможно, перерыв придется сделать и на время подготовки к соревнованиям. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «Коммерсантъ». В распоряжении газеты оказалось письмо, которое получил руководитель одного из крупных химических предприятий Нижегородской области. Силовики ссылаются на президентский указ и постановление правительства об усиленных мерах безопасности в рамках чемпионата. В тексте говорится, что согласно правилам, утвержденным на время мундиаля, прекращается работа опасных производств и организаций, которые используют радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества, во всех регионах, где проходят матчи.