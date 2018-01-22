В «Альфа-банке» заявили, что были вынуждены заблокировать счет фонда «Пятое время года», через который финансировалась кампания Алексея Навального. В финансовом учреждении пояснили, что исполняют требование, которое содержится в постановлении суда. Об этом представители банка написали в Твиттере. Вместе с тем в кредитном учреждении дали понять, что сожалеют о таком решении – об этом можно судить по грустному смайлику, которым сопровождается запись.

Сегодня Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года» по требованию Минюста. В ведомстве настаивали, что фонд занимался неуставной деятельностью и нарушал закон о персональных данных. Руководитель штаба Навального Леонид Волков сообщил в Твиттере, что «Альфа-банк» заблокировал счет, несмотря на то, что фонд еще не получил решение суда, а также на то, что решение может быть обжаловано в течение 30-ти дней.