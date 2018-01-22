В «Альфа-банке» заявили, что были вынуждены заблокировать счет фонда «Пятое время года»
В «Альфа-банке» заявили, что были вынуждены заблокировать счет фонда «Пятое время года», через который финансировалась кампания Алексея Навального. В финансовом учреждении пояснили, что исполняют требование, которое содержится в постановлении суда. Об этом представители банка написали в Твиттере. Вместе с тем в кредитном учреждении дали понять, что сожалеют о таком решении – об этом можно судить по грустному смайлику, которым сопровождается запись.
Сегодня Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года» по требованию Минюста. В ведомстве настаивали, что фонд занимался неуставной деятельностью и нарушал закон о персональных данных. Руководитель штаба Навального Леонид Волков сообщил в Твиттере, что «Альфа-банк» заблокировал счет, несмотря на то, что фонд еще не получил решение суда, а также на то, что решение может быть обжаловано в течение 30-ти дней.
Комментарии11
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gordy 22 января 2018 | 20:07
Вперёд паровоза?
askol2016 22 января 2018 | 20:12
Крокодиловы слезы.
liberal_vulgaris 22 января 2018 | 20:12
Это правильно. Сотрудничество с политическим педофилом навальным это пятно на деловой репутации банка. Гнать его поганой метлой, а деньги вернуть школьникам
shevgen2 Виктор Шавалеев 22 января 2018 | 20:13
29 января уже скоро, так что и этот прогиб зачтётся!
sbk 22 января 2018 | 20:19
Орднунг прям-таки...
С такой бы четкостью законы об индексации пенсий исполнялись.
plank1957 22 января 2018 | 20:25
Значит был сигнал сверху.
marineru 22 января 2018 | 20:25
Альфа: не стыдно перед паровозом бегать??
kp6ic 22 января 2018 | 20:28
оперативно работают. а пачему расследования навального не имеют такой же реакции?
ematveev 22 января 2018 | 20:35
kp6ic:
Потому что эти расследования - чистой воды выдумка. Нет там доказательств.
litovec55 22 января 2018 | 20:29
Вот видите как все либерально, Навальный деньги собирал на выборы, а кандидатом юридически не был! Это и называется МОШЕННИЧЕСТВО! И загремит наш Навальный под фанфары!
sim202_ 22 января 2018 | 20:36
Брешут. Решение суда еще не вступило в силу.
Просто поспешили зафиксировать свой прогиб.