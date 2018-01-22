Мать жителя Петербурга, убитого в отделении полиции, потребовала от МВД компенсацию размером полтора миллиона рублей
Об этом со ссылкой на адвоката сообщает РБК. 37-летнего Дмитрия Демидова убили осенью 2015-го года. Суд признал виновным оперативника Андрея Артемьева. Согласно материалам дела, он был пьян и выстрелил задержанному в голову. Оперативника приговорили к 1 году и 9-ти месяцам лишения свободы. Он уже освобожден. Мать убитого говорит, что ей даже не принесли извинений за смерть сына. Из-за трагедии в семье у нее ухудшилось состояние здоровья. Кроме того, ей пришлось уйти с работы.
Комментарии7
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captainobvious 22 января 2018 | 19:36
сидеть должны и оперативник, и судья, который такой приговор вынес.. каждый такой случай - в копилку Навального и Ко.
lenin3 22 января 2018 | 19:45
captainobvious: вот на днях вынесли приговор судье, убившему в пьяном виде на авто трех человек:4,5 года колонии, выйдет, наверняка, по УДО.
А этой оперативной мрази,если у убитого есть настоящие друзья, надо осторожно и с оглядкой ходить по улицам...
vasilevich58 22 января 2018 | 19:52
lenin3: За лёгкое касание того. что заменяет менту голову, втрое больше дают!
Империя зла!
ugiazov 22 января 2018 | 20:04
captainobvious: Сидеть должны его прямые начальники.
gtycbjythrf 22 января 2018 | 19:45
Такое вот у нас "правосудие"
nina_hagen 22 января 2018 | 19:54
\\\Суд признал виновным оперативника Андрея Артемьева. Согласно материалам дела, он был пьян и выстрелил задержанному в голову. Оперативника приговорили к 1 году и 9-ти месяцам лишения свободы. Он уже освобожден.\\\
ха! поэтому и проводят "законы"по которым можно стрелять в каждого, в ком "оперативник" или "фсбшник" или рядовой "мвдшник" или "росгвардеец" почувствуе "подозрение в намерении совершить эктсремистский или террористический акт в отношении "силовика", сильного только наличием ристолета и такогог "закона"
alo0000 22 января 2018 | 20:27
"Извини, мать, ошибочка вышла".