Мать жителя Петербурга, убитого в отделении полиции, потребовала от МВД компенсацию размером полтора миллиона рублей

Об этом со ссылкой на адвоката сообщает РБК. 37-летнего Дмитрия Демидова убили осенью 2015-го года. Суд признал виновным оперативника Андрея Артемьева. Согласно материалам дела, он был пьян и выстрелил задержанному в голову. Оперативника приговорили к 1 году и 9-ти месяцам лишения свободы. Он уже освобожден. Мать убитого говорит, что ей даже не принесли извинений за смерть сына. Из-за трагедии в семье у нее ухудшилось состояние здоровья. Кроме того, ей пришлось уйти с работы.