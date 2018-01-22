В Махачкале назначен временно исполняющий обязанности мэра

Им стал заместитель главы города Абусупьян Гасанов, — сообщает агентство ТАСС.

Накануне суд в Махачкале арестовал мэра Мусу Мусаева на 10 суток по делу о превышении полномочий при выделении земли. Градоначальник своей вины не признаёт.