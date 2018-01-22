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19:31, 22 января 2018

В Махачкале назначен временно исполняющий обязанности мэра

Им стал заместитель главы города Абусупьян Гасанов, — сообщает агентство ТАСС.
Накануне суд в Махачкале арестовал мэра Мусу Мусаева на 10 суток по делу о превышении полномочий при выделении земли. Градоначальник своей вины не признаёт.

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ugiazov 22 января 2018 | 20:06

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