В Тамбовской области детей заставили агитировать за Владимира Путина
В Тамбовской области детей заставили агитировать за Владимира Путина, — так утверждают в движении «Голос», который занимается защитой прав избирателей. На странице одного из образовательных учреждений в соцсетях появились ролики, на которых подростки держат в руках листы бумаги с хештегом #россиинуженпутин. В движении «Голос» напоминают, что подобные акции в учебных заведениях запрещены, а привлечение детей и подростков к предвыборной агитации грозит административным наказанием. В сообщении также отмечается, что агитацию за Путина развернула и городская дума Тамбова, — передает «Радио Свобода».
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
stas_russkiy 22 января 2018 | 19:35
"Епископ Русской православной церкви впервые публично призвал не голосовать на предстоящих в марте президентских выборах за Владимира Путина и даже назвал национального лидера "тьмою"..."
https://www.newsru.com/religy/22jan2018/bishop.html
her 22 января 2018 | 19:40
В Тамбовской области детей заставили агитировать за Владимира Путина
---------------
гыыы, а путинская власть обвиняет Навального, что он пользует детей, а она сама их пользует. :-)
dokolle 22 января 2018 | 19:52
В наших "Астралиях" давно везде развешаны огромные транспаранты:
Выборы президента Российской Федерации - 2018, а дальше какой-то до боли знакомый портрет.
Кто знает что это значит, и не пора ли возбудиться внутренним органам.
vasilevich58 22 января 2018 | 19:55
Преодолевая дискомфорт, чиновники продолжают подтираться жёсткими страницами Российской Конституции!
antiboh 22 января 2018 | 19:59
stas_russkiy: Евтихию -респект.
sarbus 22 января 2018 | 20:16
stas_russkiy:никто из известных персонажей его еще безумным не объявил?
sisyanfashist 22 января 2018 | 19:36
Вот ведь гады ! Это только лехе сисяну можно детями прикрываться! Путин прекрати!
patt 22 января 2018 | 19:40
: В Тамбовской области детей заставили агитировать за Владимира Путина, а это уголовное преступление!!!
pukins_1 22 января 2018 | 19:40
sisyanfashist: Фигня, с 1-го февраля каждому младенцу в роддоме на одну лапку будет привязываться бирка с его данными, а на вторую "Я - за Путина"...
evgeny_biolog 22 января 2018 | 19:42
"подростки держат в руках листы бумаги с хештегом #россиинуженпутин."
Может, это родственники Павлика Морозова?
keg 22 января 2018 | 19:42
еси у нацлидера чуть ли не стопроцентная поддержка зачем прилагать столько усилий и стремиться обеспечить явку...? ведь он всё равно уже победил,ещё в момент своего выдвижения... кого убедить то хотят в его легитимности ? самих себя? или уже просто от страха или по привычке холуйской...?
midnightblues 22 января 2018 | 19:52
Любой холоп рожден для того,чтобы служить
gvs 22 января 2018 | 19:59
Надо пойти дальше привлечь для агитации узников особого режима и пациентов психбольниц. )))
dddggg666 22 января 2018 | 20:01
ЛИЧНОЕ ДЕЛО В.В. ПУТИНА :
Склонен восстанавливать страну.
Опасен для Запада.
Не поддаётся на провокации.
Владеет несколькими языками.
Мастер спорта СССР по дзюдо и самбо.
sbk 22 января 2018 | 20:04
Этим ничего не запрещено.
Узурпаторы никогда не стремились к соблюдению требований закона.
fikus74 22 января 2018 | 20:13
Трогать детей, ах ты политический педофил.
headhunter_ 22 января 2018 | 20:28
fikus74: "Трогать детей, ах ты политический педофил."
Говорят - не только политический...
virgenu 22 января 2018 | 20:23
Подлейшее надувание культа личности человека средних способностей и скверного воспитания без приличного образования. Сталиным не нажрались!
pavvlad 22 января 2018 | 20:37
"агитацию за Путина развернула и городская дума Тамбова"
=====================================================
Во-первых, нынешнюю власть погубят инициативные идиоты, во-вторых, "тамбовская" ОПГ к данному мудачеству никакого отношения не имеет.