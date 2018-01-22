В Тамбовской области детей заставили агитировать за Владимира Путина, — так утверждают в движении «Голос», который занимается защитой прав избирателей. На странице одного из образовательных учреждений в соцсетях появились ролики, на которых подростки держат в руках листы бумаги с хештегом #россиинуженпутин. В движении «Голос» напоминают, что подобные акции в учебных заведениях запрещены, а привлечение детей и подростков к предвыборной агитации грозит административным наказанием. В сообщении также отмечается, что агитацию за Путина развернула и городская дума Тамбова, — передает «Радио Свобода».