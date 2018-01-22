«Альфа-банк» заблокировал счет фонда «Пятое время года», который является юридическим лицом кампании Алексея Навального. Об этом сообщил в Твиттере руководитель штаба политика Леонид Волков.

Сегодня Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года». На этом настаивал Минюст. В ведомстве утверждали, что фонд занимался неуставной деятельностью и нарушал закон о персональных данных. Волков подчеркивает, что решение о ликвидации фонду передадут только завтра и на обжалование есть еще 30 дней. Однако банк не стал дожидаться истечения этого периода.