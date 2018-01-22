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19:30, 22 января 2018

«Альфа-банк» заблокировал счет фонда «Пятое время года»

«Альфа-банк» заблокировал счет фонда «Пятое время года», который является юридическим лицом кампании Алексея Навального. Об этом сообщил в Твиттере руководитель штаба политика Леонид Волков.
Сегодня Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года». На этом настаивал Минюст. В ведомстве утверждали, что фонд занимался неуставной деятельностью и нарушал закон о персональных данных. Волков подчеркивает, что решение о ликвидации фонду передадут только завтра и на обжалование есть еще 30 дней. Однако банк не стал дожидаться истечения этого периода.

Комментарии

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bereshukrasehaivpesch 22 января 2018 | 19:33

Деньги должны быть возвращены школьникам.

gordy 22 января 2018 | 19:34

Гнильца накрыла?

vasilevich58 22 января 2018 | 19:58

Все организации, учреждения и иные юр. лица давно легли под Путина и готовы по его указке на любую подлость, беззаконие и низость!

(комментарий скрыт)

piter_ug 22 января 2018 | 19:35

Эта банка еще не попала под санкции?
Видимо скоро попадёт.

nina_hagen 22 января 2018 | 19:38

piter_ug:
Ja,
- ...а если они не захотят?
- Дави!..
из российской кинушки "Вор"

lenin3 22 января 2018 | 19:40

piter_ug: а что эта смелая банка не блокирует, например, счета Каримова, признанного во Франции вором? (вопрос риторический, даже если б счета там были, не блокировали бы)...

ematveev 22 января 2018 | 19:50

lenin3:
Ну не всем, знаете ли, мнение французов (кого, кстати? Политиков? Журналистов? Сантехников?) указ. Для вас, видимо, слово из Европы - указание к действию. Но это не для всех так.

lenin3 22 января 2018 | 19:53

ematveev: вы про французский суд что-нибудь слышали, по решению которого Керимов покорно вернулся из пары выходных в России обратно под арест? Или вы только признаете басманный суд?))

liberal_vulgaris 22 января 2018 | 19:59

lenin3: А этот суд уже признал керимова вором?

lenin3 22 января 2018 | 20:16

liberal_vulgaris: Какие ж вы тупые, портянки:даже Керимов сам себя признал вором, раз вернулся обратно под арест. А вы всё стонете:он же сена-а-тор, он же че-е-естный...)))

ematveev 22 января 2018 | 20:30

lenin3:

Я вас наверное сильно удивлю, но вором (убийцей, мошенником и т.д.) человек может считаться только после решения суда по этому делу. Решение суда есть?
Ну у вас-то не так, конечно. У вас все проще: некий сказочник рассказал сказку про то, кто убил Литвиненко, например, и этого вполне хватит. Никакого решения суда уже не нужно, вам хватает этой журналистской статьи...

lenin3 22 января 2018 | 20:48

ematveev: а кто-то упоминал здесь Литвиненко? Или он у вас в жопе свербит до сих пор?))
А вам,видимо,хватает решений басманного суда, который отвергает решения ЕСПЧ? (Ну, Конечно, ЕСПЧ-он же с Поганого Запада, а настоящий патриот не признает решения Поганого Запада))))

sim202_ 22 января 2018 | 20:03

piter_ug: это подпутинская помойка.

liberal_vulgaris 22 января 2018 | 19:38

Юрист Илья Ремесло одержал убедительную победу над зеленорожим стукачом навальным :)

indeezjoe 22 января 2018 | 19:57

Забавно, что юрист Навального на суде заявил, что никакой предвыборной кампании Навального не проводилось! Так что, хомяки-донатеры Сытого Лехи, вас и ваши деньги опять использовали втемную... На самом деле никакого участия Навального в выборах не планировалось - просто еще один удобный и сравнительно честный способ отъема денег у населения!
Но вы не расстраивайтесь и шлите еще... Сейчас Леха еще пару левых фондиков организует...
;-))

punyoshohlai 22 января 2018 | 20:01

indeezjoe: никакой предвыборной кампании Навального не проводилось

Всё верно. Навальный закон не нарушал. Не преемник, чай...

liberal_vulgaris 22 января 2018 | 20:10

punyoshohlai: Нарушил. Деньги с хомячков на выборы навальный собирал. Самые умные уже за ухо притащили лёху в суд и заставили вернуть пожертвования, которые у них обманом выманили навальный с кодлой

sim202_ 22 января 2018 | 20:05

indeezjoe:
Дебилоид, юридически он и кандидатом не был.
Но тебе главное - высраться...

litovec55 22 января 2018 | 20:24

sim202_: юридически он и кандидатом не был.
Вот видишь деби Навальный деньги собирал на выборы, а кандидатом не был! Это деби, называется МОШЕННИЧЕСТВО! И загремит ваш Навальный под фанфары!

liberal_vulgaris 22 января 2018 | 20:06

indeezjoe: Угу. И подвел навального под статью. Интересно, где навальный этих дебилов набрал :)

askol2016 22 января 2018 | 20:17

Ограбление по-путински.

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