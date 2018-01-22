Директор московской школы имени Тубельского запретил проведение общешкольного родительского собрания
Директор московской школы N734 имени Тубельского Сергей Москаленков запретил проведение общешкольного родительского собрания 22 января, поскольку считает Совет родительских комитетов, инициировавший это мероприятие, незаконным. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель родительской организации Екатерина Квятковская.
«У нас есть избранный законным путем Совет родительских комитетов — по 2 человека от каждого класса. Недавно при съемках камеры канала «Москва 24» мы просили у директора помещение для проведения 22 числа собрания Советов родительских комитетов в помещении школы, на что директор ответил: «Конечно, выделим актовый зал для этого». Вчера мы узнали, что в зале нам отказано, потому что якобы такого органа, как Совет родительских комитетов, в школе нет, он внеуставный. И якобы никакого права присутствовать в школе мы не имеем», — сказала она.
Е.Квятковская добавила, что родители, избранные в Совет родительских комитетов, все равно собираются прийти к школе, чтобы вручить директору бумагу, где со ссылками на законодательные статьи объяснено, что подобный орган школьного самоуправления является законным.
В школе имени Тубельского в последнее время неоднократно происходили конфликты в связи со сменой руководства. Родители недовольны образовательной и административной политикой нового директора, назначенного столичными властями.
Комментарии3
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gordy 22 января 2018 | 19:16
С какого он дуба рухнул?
mr_vaxo_ 22 января 2018 | 19:18
gordy: С российского.
Златая цепь на дубе том. АС Пушкин
patt 22 января 2018 | 19:38
mr_vaxo_: С директором надо мужчинам "по мужски" поговорить, может он поймет, какая он сволочь.