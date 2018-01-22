Родченков дает показания на слушаниях российских конькобежцев в CAS по видеосвязи

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дает показания по видеосвязи на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делам российских конькобежцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Слушания по делам четырех российских конькобежцев: Ольги Фаткулиной, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, Александра Румянцева, пожизненно отстраненных МОК от Олимпийских игр, проходят в понедельник в Женеве.

«Ребята дали свои показания, их часть слушаний завершилась. Родченков теперь дает показания», — сообщили РИА Новости в пресс-службе СКР.

Показания Родченков дает по видеосвязи, его лицо закрыто экраном.