Родченков дает показания на слушаниях российских конькобежцев в CAS по видеосвязи
Слушания по делам четырех российских конькобежцев: Ольги Фаткулиной, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, Александра Румянцева, пожизненно отстраненных МОК от Олимпийских игр, проходят в понедельник в Женеве.
«Ребята дали свои показания, их часть слушаний завершилась. Родченков теперь дает показания», — сообщили РИА Новости в пресс-службе СКР.
Показания Родченков дает по видеосвязи, его лицо закрыто экраном.
Комментарии8
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diximania1948 22 января 2018 | 19:16
Какой вой подымется от зомбопатриотов!!!
zularin12 22 января 2018 | 19:25
diximania1948:
Пришёл поглядеть на воющих.
А тут из воющих только: mr_vaxo_ и diximania1948
mr_vaxo_ 22 января 2018 | 19:16
Зря тратят деньги российских налогоплательщиков.
Улики неопровержимы, если даже МОК, руководимый "пуделем Путина" Бахом, вынужден был их признать.
шансы у российских допингистов нулевые.
jetsam 22 января 2018 | 19:22
показания родченкова незаконны.
он уже дважды заочно осужден басманным судом и трижды заочно расстрелян росгвардией.
изъять показания, сатрапы!!!!!
liquidsky__ 22 января 2018 | 19:24
"Показания Родченков дает по видеосвязи, его лицо закрыто экраном."
Закрадываеся вопрос, а есть ли еще Родченков ? Что-то тут не то.
snikkersnepper 22 января 2018 | 19:52
liquidsky__:
У тех, на кого это рассчитано, вопросы не могут появится вообще. Они жрут что дают.
echo2011 22 января 2018 | 19:37
Это называется футбол по переписке.
ematveev 22 января 2018 | 19:57
То есть во-первых, возникает вопрос об идентификации личности лица, дающего показания; и во вторых - вопрос об адекватности лица, дающего показания (судья должен и этот момент оценивать).
Что это за издевательство над правосудием? Фарс какой-то.