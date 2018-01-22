Шестикратный Олимпийский чемпион Виктор Ан не получит приглашения на Игры в Пхенчхане

В Сочи Виктор Ан завоевал три золотые медали. В нарушениях анти-допинговых правил ни его, ни другого натурализованного олимпийского чемпиона Вика Уайлда, который завоевал два золота, до сих пор не обвиняли. В списках Родченкова и докладах Макларена их фамилии не значились. Сегодня ТАСС распространил информацию со ссылкой на неназванный источник, что Ана не допустят к играм вместе с его партнерами Владимиром Григорьевым и Денисом Айрапетяном. Григорьев вместе с Аном выиграл в Сочи эстафету. У Айрапетяна титулов куда меньше – он всего лишь победитель юношеских олимпийских Игр 2012 года. Подробностей пока не последовало. До 2011 года Вкитор Ан выступал за Южную Корею, но затем принял российское гражданство.

Международный Олимпийский комитет объявит о том, кто именно будет приглашен на Игры в Пхенчхан 28 января.