Шестикратный Олимпийский чемпион Виктор Ан не получит приглашения на Игры в Пхенчхане
В Сочи Виктор Ан завоевал три золотые медали. В нарушениях анти-допинговых правил ни его, ни другого натурализованного олимпийского чемпиона Вика Уайлда, который завоевал два золота, до сих пор не обвиняли. В списках Родченкова и докладах Макларена их фамилии не значились. Сегодня ТАСС распространил информацию со ссылкой на неназванный источник, что Ана не допустят к играм вместе с его партнерами Владимиром Григорьевым и Денисом Айрапетяном. Григорьев вместе с Аном выиграл в Сочи эстафету. У Айрапетяна титулов куда меньше – он всего лишь победитель юношеских олимпийских Игр 2012 года. Подробностей пока не последовало. До 2011 года Вкитор Ан выступал за Южную Корею, но затем принял российское гражданство.
Международный Олимпийский комитет объявит о том, кто именно будет приглашен на Игры в Пхенчхан 28 января.
Комментарии9
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ha12raz 22 января 2018 | 19:09
Мельдониевый конец.
gordy 22 января 2018 | 19:12
"До 2011 года Вкитор Ан выступал за Южную Корею, но затем принял российское гражданство."
Просчитался?
lenin3 22 января 2018 | 19:17
gordy: Не-е, это конецы просчитались, а вот теперь решили отыграться через Макларена(наверняка,это всё с их подачи, мы этого не узнаем) , а то вдруг Ан их в родных стенах порвет. Был бы Ан бывшим японцем-участвовал бы и никто слова не сказал. Вон, Вайлда не отстанет же...
lenin3 22 января 2018 | 19:20
Сорри, корейцы,конечно,просчитались...Очепятка)))
lenin3 22 января 2018 | 19:22
Проклятый исправитель:Вайлда не отстраняют...
Как эту гадость отключить, подскажите!
kriimsdyk 22 января 2018 | 19:28
lenin3: йоптни гаджет апстену, Каддафыч)))
lenin3 22 января 2018 | 19:31
kriimsdyk: я смотрю на твои тексты и удивляюсь, что ты свой гаджет ещё не сломал? Или причина проста:окончил школу со справкой?)))
mr_vaxo_ 22 января 2018 | 19:22
lenin3: У корейцев столько миллионов не нашлось.
nikto_nikak 22 января 2018 | 19:30
Так ему и надо.)))