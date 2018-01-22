Власти Москвы решили оставить защитные бетонные блоки в местах массового скопления людей до конца года
Об этом РБК рассказали в пресс-службе департамента региональной безопасности. Блоки начали устанавливать в декабре после аварии у метро «Славянский бульвар», где автобус съехал в подземный переход. Тогда погибли 4 человека и 11 пострадали.
Комментарии5
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portage2 22 января 2018 | 19:13
"Хорошая" мысль!
И вот еще (подсказка))), - 18 марта всех (вот этих самых людей, ради которых...) направить на рытье противотанковых рвов, в ближайшее Подмосковье.
Но можно и не ехать, получив "открепительный талон" на своем избирательном участке. После голосования, естественно...
Какие там "референдумы"!?
gordy 22 января 2018 | 19:14
До выборов Собянина?
cobakin 22 января 2018 | 19:13
К выборам готовяться ...
Скоро противотанковые рвы начнут копать вокруг Кремля.
nikto_nikak 22 января 2018 | 19:28
Точно! Только железобетон их спасет!))))
stas_russkiy 22 января 2018 | 19:32
Ещё пулемётные ДОТы установите. На всякий, пожарный...