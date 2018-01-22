8 человек задержаны после массовой драки около торгового центра в Москве
Инцидент произошел на Открытом шоссе накануне вечером, — сообщает РЕН-ТВ. Всех задержанных доставили в полицию для разбирательства. Другие подробности пока не приводятся.
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Инцидент произошел на Открытом шоссе накануне вечером, — сообщает РЕН-ТВ. Всех задержанных доставили в полицию для разбирательства. Другие подробности пока не приводятся.
Комментарии11
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nikto_nikak 22 января 2018 | 19:26
Горячие такжикские парни делили территории для уборки снега?
pukins_1 22 января 2018 | 19:36
nikto_nikak: Это вряд ли; скорее - доверенные лица Плешивого делили площадки для агитации...
pukins_1 22 января 2018 | 19:36
nikto_nikak: Это вряд ли; скорее - доверенные лица Плешивого делили площадки для агитации...
patrik41 22 января 2018 | 19:26
Другие подробности пока не приводятся...
И всё что-ли, восемь человек задержаны и больше никакой информации? Новость из серии - вышел Гиви на крыльцо почесать свой яйцо, сунул руку - нет яйца, так и грохнулся с крыльца.
patt 22 января 2018 | 19:31
patrik41: Опять на бан нарываешься?!
divannaya_analitika 22 января 2018 | 19:40
patt: казачки с Новороссии его за Гиви так "забанят"....
captainobvious 22 января 2018 | 19:31
сколько из них выходцев из республик Сев.Кавказа?
evgeny_biolog 22 января 2018 | 19:38
Что, старшеклассники что-то не поделили?
tag188 22 января 2018 | 19:45
Что-то похоже с выходом из 90х у Путина дела обстоят так же, как с выводом войск из Сирии: входит-выходит, входит-выходит, замечательно выходит!
midnightblues 22 января 2018 | 19:45
Как же приятно читать такие новости с тихих Балкан
Удачи вам-высокодуховные!!
лупите друг друга!!!
vreyhardn 22 января 2018 | 19:54
А что так? Национальность, специальность, семейное положение?