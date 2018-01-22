В Татарстане собираются провести референдум об обязательном преподавании в школах татарского языка

В Татарстане планируют провести референдум об обязательном преподавании в школах татарского языка. Как ожидается, голосование должно пройти после президентских выборов.

Вернуть татарский язык в обязательную республиканскую школьную программу предлагает бывший советник комитета Госдумы по безопасности, политолог Радик Гатин – об этом пишет издание «Idel.Реалии». В настоящий момент он намерен добиться того, чтобы Центризбирком до президентских выборов зарегистрировал инициативную группу. Политолог добавил, что в ее рядах не будет радикалов, хотя они и проявляют самый живой интерес.

Как ожидается, на референдум будет вынесено сразу несколько вопросов, центральным из которых и станет преподавание татарского в школах. Как отметил Гатин, за разрешение этой проблемы ответственно прежде всего руководство республики, однако оно, в силу отсутствия политической воли просто «самоустранилось».

Решение об отмене обязательного изучения татарского языка в школах Татарстана Госсовет республики принял в конце прошлого года.