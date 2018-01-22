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19:01, 22 января 2018

В Татарстане собираются провести референдум об обязательном преподавании в школах татарского языка

В Татарстане планируют провести референдум об обязательном преподавании в школах татарского языка. Как ожидается, голосование должно пройти после президентских выборов.

Вернуть татарский язык в обязательную республиканскую школьную программу предлагает бывший советник комитета Госдумы по безопасности, политолог Радик Гатин – об  этом пишет издание «Idel.Реалии». В настоящий момент он намерен добиться того, чтобы Центризбирком до президентских выборов зарегистрировал инициативную группу. Политолог добавил, что в ее рядах не будет радикалов, хотя они и проявляют самый живой интерес.

Как ожидается, на референдум будет вынесено сразу несколько вопросов, центральным из которых и станет преподавание татарского в школах. Как отметил Гатин, за разрешение этой проблемы ответственно прежде всего руководство республики, однако оно, в силу отсутствия политической воли просто «самоустранилось».

Решение об отмене обязательного изучения татарского языка в школах Татарстана Госсовет республики принял в конце прошлого года.

Комментарии

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equus 22 января 2018 | 19:11

Предлагаю соломоново решение:
Пусть проголосовавшие "за" обязательно учат татарский язык, а проголосовавшие "против" -- по выбору. И будет всем счастье!..
;-)

patt 22 января 2018 | 19:14

equus: Молодцы, только у нас референдумы запрещены, да и на кой татарский язык нужен абитуриенту.

kriimsdyk 22 января 2018 | 19:21

patt: то есть там "мовные пытяння" это одно, а здесь фигня?

kriimsdyk 22 января 2018 | 19:22

телләр мәсьәләсе))))

oldpartizan 22 января 2018 | 20:07

kriimsdyk: когда там соловей киселём запоёт про татаробИндеровцев?

evgeny_biolog 22 января 2018 | 20:40

kriimsdyk: Кемгә нәрсә ошый ...

ostapbey 22 января 2018 | 19:26

equus: основные слова общения с татарским языком, на любом заборе России написаны.. Там где, якобы, дрова лежат.
Ну и позора тоже...
Где "мясники" живут.
"Мирные" и которые с русским миром ходят в гости.
Ну а Казань -мать городков русских, поотому что, так как в Москву из Казани вывезли канализацию. Сменивши парашу.Даже..

equus 22 января 2018 | 19:39

ostapbey:
Похоже, я слаб в истории...
Спасибо, узнал много нового!..
;-))

ostapbey 22 января 2018 | 19:57

equus: если бы в истории только хоть..
Даже!!!

(комментарий скрыт)

ostanovka 22 января 2018 | 19:15

Неверная постановка вопроса.
Нужен референдум о русском языке, который может быть обязательным только в национальной республике русских, которой в природе нет. Во всех остальных странах федерации его изучение должно быть по желанию.

ostapbey 22 января 2018 | 19:20

ostanovka: а ведь "Нововороссия" и в Сирии не клеится. Несмотря на то, что и Асад, почти как Трамп "наш"..
Даже..

kriimsdyk 22 января 2018 | 19:24

ostapbey: Русские не смогли построить государство для себя, но помогают донбассянам, сирийцам и прочим

equus 22 января 2018 | 19:25

ostanovka:
Почему нет..?
Предлагаю всюду по стране выбор языка обучения, равно как и любого изучаемого языка проводить по желанию школьников и/или их родителей.
Уверен, что в итоге число выбравших русский язык нисколько не уменьшится.

ostapbey 22 января 2018 | 19:32

equus: Вот русский Мутко, к примеру, выучил иностранный язык? А не менее русский Азаров не смог.
Общее число знатоков изменилось?
( Р.С...Ты уже выучил иссконо руские название месяцев в России?? Сколько можно этими иноземно гейскими названиями Российскую Федерацию позорить?? ИЮНЬ..ИЮЛЬ..и , тьфу, АААВГУСТ!..Срам то какооой..Даже)

ostanovka 22 января 2018 | 19:47

equus: дело вовсе не в этом. Дело в том, что русский язык и его носители позволяют себе абсолютно нацистские слова и действия. Если все равны, то все равны.

equus 22 января 2018 | 19:56

ostanovka:
Русский великодержавный национализм (думаю, так будет корректнее) это зло для нашего многонационального государства. Равно как и любой другой национализм.

ex_ex 22 января 2018 | 20:10

equus: Великодержавный шовинизм, как учил нас Ильич.

ostapbey 22 января 2018 | 20:16

equus: твои слова не есть истина. Истина в том что русский язык ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ наравне с армией и флотом внедрить русский мир. Хоть в Сирии даже. И то, пока не "прищущили " к ответу.
За содеянное.Даже..

nick_grinevitsky 22 января 2018 | 20:09

ostanovka:
Добрый вечер! Я бы поставил вопрос иначе и в свете рекомендаций, данных Парламентской Ассамблеей СНГ: русский язык - официальный в Российской Федерации и одновременно государственный. Национальные республики (государства в составе России, см. статью 5, п. 2 действующей Конституции РФ и конституции субъектов Федерации) вправе решить, какой из языков является в каждой из них государственным... Но в любом случае официальный язык обязаны знать все граждане и он по статусу имеет равную силу. Тем самым должны быть внесены соответствующие изменения в Основной Закон Российской Федерации и конституции республик в её составе.

ostapbey 22 января 2018 | 20:20

nick_grinevitsky: а у жидобандеровцев татарщины ты спросил дозволу??
А то веди как щемили твой русско-крымско-татарско-донецко-луганий язык в Украине!!! Аж триколорные снегири подохли от смеха, в тот день, когда русская девочка от пены забеременела.
В Славянске старушкой будучи. Даже..

evgeny_biolog 22 января 2018 | 19:36

"об отмене обязательного изучения татарского языка в школах Татарстана Госсовет республики принял в конце прошлого года."

"Новые сапоги чужого села не стоят старых лаптей своей деревни" - татарская народная пословица ...

equus 22 января 2018 | 19:43

evgeny_biolog:
Вот я и предлагаю: исключительно по доброй воле, пусть кто хочет ходить в сапогах - ходит в сапогах, а кому лапти ближе к телу - пусть носит лапти.

ostapbey 22 января 2018 | 19:55

equus: а БУК зачем ты вместо лаптей в Украину доставил? А ведь мог и ЙОЛКУ с Сибири привезти...
Или БЛИН на лопате..
Даже..

equus 22 января 2018 | 20:07

ostapbey:
Уверяю вас, лично я выбрал бы привезти ёлку, а не тот злополучный бук...
К счастью для меня, никто не ставил меня перед таким выбором...

ostapbey 22 января 2018 | 20:32

equus: а ведь еще Репин говорил, что бурлаки на Волге роднее и ближе крайним людям севера, чем писари Запорожского козачества к турецкому султану.
За исключением штабного писаря Хмельницкого ( кажись он Богдан по имени), пытавшегося заключить военный "союз" во возврату своего личного имущества от ляшского вора.
Так тут такооой из этой сделки фурор московские чиновники устроили..что этот мелкий факт обозвали. и воссоединением.. и ПРИСОЕДИНЕНИЕМ!! обозвали в 1946-м годе. спустя 300!!! ТРИСТА лет1!! даже..
Даже..

lazarenko5 22 января 2018 | 19:43

Потом придется как в Лугандонии биться за русский язык. В Донбассе больше 10000 погибших, но для "русского мира" это не предел. Не может русский говорить на других языках, а нацмены обязаны. А вот в Украине никак не поймут этого простого правила Российской империи - ты не русский и хочешь знать национальный язык - знай, но русский знать обязан; ты русский и не хочешь знать национальный язык - не знай (да и не сможешь, хромосома то лишняя, и весь разум на великоросское самолюбование израсходован). Да и на кой тебе татарину какой-то татарский язык, команды то господа будут отдавать холопам на русском по всей РФ-ии

timwlad62 22 января 2018 | 19:59

В Татарстане собираются провести референдум об обязательном преподавании в школах татарского языка

В Татарстане планируют провести референдум об обязательном преподавании в школах татарского языка. Как ожидается, голосование должно пройти после президентских выборов.
-----------------
Вот господа вам пример на счёт чего говорит господин Венедиктов и либералы,будем переть развратом и вседозволеность пока в зубы не дадут.
Пример тому Украина где на столько якобы богаты,Юкоммунизм уже в социальных сетях выстроили для Украины и где кроме украинского всем другим запрет на другое знание языка.ТАТАРЫ КРЫМСКИЕ ТОЖЕ ТОЛЬКО НА УКРАИНСКОМ ГОВОРЯТ .И ни слова об коымском ханстве.
Ну да,Украина это протестанская территория где горе слабакам.
Так,что имперскими граблями надобно по хребту либералам по чаще придётся давать .

oldpartizan 22 января 2018 | 20:11

timwlad62: ты плодишься быстрее вши.

ostapbey 22 января 2018 | 20:35

oldpartizan: не обажай юродивых, которых русские президенты любят. Во все щели, но, за то он ПАДЕЖИ русского мира знает. и грамматику изучает тоже по разным частичкам..
Даже..
Даже.

ostapbey 22 января 2018 | 20:44

по хребту либералам по чаще придётся давать..по роще.. и по дубраве!!! Даже..

oktai 22 января 2018 | 20:03

Попутно пусть ещё за что-нибудь проголосуют, чтобы дважды не вставать.

angmarsky 22 января 2018 | 20:22

Вот это правильный референдум. Надеюсь, сумеют провести и сторонники татарского выиграют.

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