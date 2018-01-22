Том Круз и Джонни Депп вошли в число номинантов на премию «Золотая малина» за 2017 год

Речь идёт о самых сомнительных достижениях в кино. В номинацию «Худший актёр» Том Круз попал за роль в фильме «Мумия», а Джонни Депп – за роль в ленте «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки». В категории «Худший фильм» представлены, в частности, «Трансформеры: последний рыцарь», «Мумия» и «На 50 оттенков темнее». «Победители» «Золотой малины» будут объявлены 3 марта, за день до вручения премии Оскар.