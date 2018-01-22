В центре Сеула состоялась акция протеста против совместного участия спортсменов Южной Кореи и КНДР в Олимпиаде
В центре Сеула состоялась акция протеста против совместного участия спортсменов Южной Кореи и КНДР в предстоящей Олимпиаде. Её организовала ультраправая Партия корейских патриотов. Демонстранты сожгли флаг Северной Кореи и фотографию Ким Чен Ына.
Сегодня в Сеул приезжает делегация КНДР для подготовки выступления северокорейских артистов во время Игр в Пхёнчхане.
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sg67g 22 января 2018 | 08:42
Как можно участвовать в одной команде с мертвецами? В Южную Корею, для подготовки олимпийских мероприятий, прибыла артистка из КНДР Хён Сон Воль. Но ведь она 4 года как мертва. Разве Эхо будет врать? А это оно писало в 2013
"Бывшая любовница лидера Северной Кореи Ким Чен Ына приговорена к высшей мере наказания. Певица Хён Сон Воль обвиняется в порнографии. Ее публично расстреляли в составе группы других музыкантов. Это произошло 20 августа, — сообщают сегодня корейские СМИ. "
И хомячки в комментария в экстазе визжали о бесчеловечном дикторском режиме и необходимости свержения Ына.. А она взяла да ожила )))