В центре Сеула состоялась акция протеста против совместного участия спортсменов Южной Кореи и КНДР в Олимпиаде

В центре Сеула состоялась акция протеста против совместного участия спортсменов Южной Кореи и КНДР в предстоящей Олимпиаде. Её организовала ультраправая Партия корейских патриотов. Демонстранты сожгли флаг Северной Кореи и фотографию Ким Чен Ына.

Сегодня в Сеул приезжает делегация КНДР для подготовки выступления северокорейских артистов во время Игр в Пхёнчхане.