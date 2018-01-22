Спортивный Арбитражный суд начнёт слушания по делам российских спортсменов, отстранённых МОК за допинговые нарушения
Спортивный Арбитражный суд начнёт слушания по делам 42 российских спортсменов, отстранённых МОК за нарушения антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Как ожидается, они продлятся несколько дней. Процедура из-за большого количества участников будет проходить в Международном конференц-центре Женевы в закрытом режиме. В качестве свидетелей выступят автор доклада о допинге в России Ричард МакЛарен и бывший руководитель московского антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Лично на слушаниях они не будут. Скорее всего, с ними будет установлена видеосвязь.
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