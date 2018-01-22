Z Архив новостей новости
5 0 6 0
08:32, 22 января 2018

Спортивный Арбитражный суд начнёт слушания по делам российских спортсменов, отстранённых МОК за допинговые нарушения

Спортивный Арбитражный суд начнёт слушания по делам 42 российских спортсменов, отстранённых МОК за нарушения антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Как ожидается, они продлятся несколько дней. Процедура из-за большого количества участников будет проходить в Международном конференц-центре Женевы в закрытом режиме. В качестве свидетелей выступят автор доклада о допинге в России Ричард МакЛарен и бывший руководитель московского антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Лично на слушаниях они не будут. Скорее всего, с ними будет установлена видеосвязь.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 января Поздравить…

5 400 6 8120 17.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Тех, кто пойдёт, даже Гугл будет считать идиотами Уже даже искусственный интеллект понял всё о российских «выборах»...

5 494 6 85317 15.01
Kвыборы-2018, политика, власть, путин, рф, мнения
Блоги

Рожденные 18 января Поздравить…

5 312 6 7265 18.01
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Алексей Анатольевич, а кроме хамства, аргументы есть? Не надо перенимать у Путина лексику подворотни, применение которой (как и у Путина) обычно свидетельствует об отсутствии аргументов…

5 365 6 31084 15.01
Kполитика, навальный, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Пора отбирать Аляску Будет сначала громкий хайп, как принято говорить современным языком, а потом и баттл, с применением всякого горячего оружия. Старинная российская забава «бомбить Воронеж» тут будет реализована в полную силу…

5 327 6 62994 15.01
Kполитика, рф, передачи, события
Блоги

Рожденные 16 января Поздравить…

5 259 6 8841 16.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Александр Ведруссов политолог, директор аналитического центра «Стратег-PRO»

США и Россия: почему мы обречены на конфронтацию? США ведут себя как престарелый мировой жандарм: сил для того, чтобы подкрепить свои угрозы, все меньше, но диктаторские замашки никуда не делись. Но голос России на международной арене все громче…

5 285 6 18644 15.01
Kобщество, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: Невозможно продолжать делать вид, что не было сгоревших заживо людей в Одессе Надеюсь, Генпрокурор Украины сможет показать людям, что у него хватит мужества соблюсти требование закона, за исполнением которого надзирает…

5 473 6 31114 16.01
Kполитика, украина, прокуратура, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

На смерть товарища Анпилова Теперь нет и его – яркого трубача ушедшего мира, с красным флагом за спиной, плывущего на трибуне в окружении жадно ему внимающих постаревших лиц

5 150 6 10378 16.01
Kпамять, история, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Побеждает не самый сильный, а тот, кто идет до конца Не верьте хору нытиков, уныло вещающему, что «от нас ничего не зависит» и «за нас все решили»...

5 137 6 10162 20.01
Kвыборы, политика, крым, путин, рф, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Не считайте деньги Грудинина, а читайте его программу и судите по делам Давайте скажем откровенно — Путин, Жириновский и Собчак будут явно побогаче Грудинина…

5 124 6 30410 15.01
Kполитика, грудинин, выборы-2018, мнения
Блоги

ЧП в пермской школе По последним данным, пострадали 15 человек…

5 154 6 79749 15.01
Kпермь, школы, дети, преступления, трагедии, фото, события
Интервью Особое мнение

Павел Грудинин гость: Павел Грудинин кандидат в президенты России от партии КПРФ

ВЦИОМ не прав. Я могу победить и занять первое место. Я думаю, что ситуация совершенно другая. Вы поймите, что это борьба не только людей, это борьба идеологий…

5 408 6 74053 15.01
#слушать 36:29 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kполитика, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Пусть сделают нам красиво Все утверждения, типа, что не пришедшие голосовать 40 или даже 49% это избиратели Алексея Навального будут от лукавого. А значит и на выборах в Думу 2021 года демократическая оппозиция может поставить крест…

5 74 6 7272 16.01
Kвыборы-2018, политика, навальный, события
Блоги

Сергей Шнуров лидер группы «Ленинград»

Всё по-старому А арбитром этих спорных акций,
Обещая неизбежный хеппи-энд,
Чтоб прошло всё без фальсификаций,
Будет Старый Новый президент…

5 71 6 63946 15.01
Kобщество, творчество, мнения
Блоги

Максим Кац Общественный деятель

Референдум «Нет» Конечно, Пиночета свалили не только рекламщики. Но толчок кампании дали именно они. Когда все в унынии плакали, именно рекламщики сделали такую концепцию, которая всех мотивировала на борьбу. И победа пришла…

5 85 6 9141 18.01
Kчили, рф, политика, власть, выборы-2018, мнения

Популярное за неделю

Новости

Одну из крупнейших бригад Вооруженных сил Украины в полном составе вывели из зоны конфликта в Донбассе Как пишет украинская пресса, 128-я отдельная горно-пехотная бригада вернулась в место дислокации, в Мукачево, Закарпатской области

5 5 6 10459
Интервью Полный Альбац

Ксения Собчак гость: Ксения Собчак политик, журналист, общественный деятель

С момента старта официальной кампании у меня нет никакой корпоративной работы. И все, что распространяли позже мои недоброжелатели, это вранье…

5 412 6 140020 15.01
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, выборы, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто из кандидатов в президенты РФ хуже?
5 136 6 27549 16.01
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ Встреча Ксении Собчак и Леонида Волкова. Провокация, которой не было Встреча Ксении Собчак и Леонида Волкова. Провокация, которой не было Вся наша служба безопасности не справилась бы в этот момент с Ксенией Собчак, — наш новостник Александр Климов крикнул: «Молчать! Новости!» и стал читать выпуск новостей…

5 685 6 252027 16.01
8читать ;смотреть
Kконфликты, собчак, передачи, эхо москвы, мнения
Блоги

+ «Ты сдохнешь и вся твоя семья сдохнет» «Ты сдохнешь и вся твоя семья сдохнет» Семью капитана российской армии Алексея Золотарева угрожают сжечь за отказ участвовать в коррупционных схемах…

5 232 6 199665 17.01
8читать ;смотреть
Kвидео, рф, армия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6629228
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3249788

Сегодня в эфире