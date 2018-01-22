Мещанский суд начнёт рассматривать иск о ликвидации фонда, который обеспечивает работу предвыборного штаба Навального
Мещанский суд Москвы начнёт рассматривать иск о ликвидации фонда, который обеспечивает работу предвыборного штаба Алексея Навального. Минюст обвиняет фонд «Пятое время года» в нарушении законодательства. Алексей Навальный считает, что власти оказывают давление на его сторонников в связи с подготовкой к акции «Забастовка избирателей».
Акция запланирована на это воскресенье.
Комментарии3
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protiv777 22 января 2018 | 08:38
Не только фонд, но и сам проходимец Навальный должен быть ликвидирован.
Не визжите прокладки я всего лишь об уголовном деле и скамье подсудимых.
Ликвидировать физический могут только его же сторонники, так как "память" о другом кудрявом проходимце затухает и нужна новая белоленточная сакральная жертва.
danko_vagina 22 января 2018 | 08:41
Анальный считает, а вот россияне так не считают и говорят: - Алёшенька да пошел бы ты НХ ПГ!
nikolashin2017 22 января 2018 | 08:41
проверить надо педофила,
что мачо строит нам игриво,
детей целует под живот
и целую страну ....