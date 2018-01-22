Мещанский суд начнёт рассматривать иск о ликвидации фонда, который обеспечивает работу предвыборного штаба Навального

Мещанский суд Москвы начнёт рассматривать иск о ликвидации фонда, который обеспечивает работу предвыборного штаба Алексея Навального. Минюст обвиняет фонд «Пятое время года» в нарушении законодательства. Алексей Навальный считает, что власти оказывают давление на его сторонников в связи с подготовкой к акции «Забастовка избирателей».

Акция запланирована на это воскресенье.