15-летний подросток, напавший с топором на учеников в школе Улан-Удэ, останется под стражей до завтрашнего дня

Так решил сегодня районный суд. Школьник по-прежнему находится в больнице. После нападения в учебном заведении в минувшую пятницу он пытался совершить суицид.

Напомним, от действий подростка пострадали 7 человек, в том числе, учительница. В школе продолжают работать психологи. Почти 80 процентов учеников вернулись к занятиям, сообщает администрация учебного заведения.