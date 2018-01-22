15-летний подросток, напавший с топором на учеников в школе Улан-Удэ, останется под стражей до завтрашнего дня
Так решил сегодня районный суд. Школьник по-прежнему находится в больнице. После нападения в учебном заведении в минувшую пятницу он пытался совершить суицид.
Напомним, от действий подростка пострадали 7 человек, в том числе, учительница. В школе продолжают работать психологи. Почти 80 процентов учеников вернулись к занятиям, сообщает администрация учебного заведения.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт