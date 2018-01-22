Республиканцы и демократы в Сенате США не смогли договориться о продлении временного финансирования правительства

Республиканцы и демократы в Сенате США вновь не смогли договориться о продлении временного финансирования правительства. Переговоры будут продолжаться. Очередная попытка рассмотреть документ будет предпринята сегодня вечером.

Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций из-за отсутствия бюджета в субботу. С начала финансового года – 1 октября – в США уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок.