Ник Картер: Оборона Великобритании нуждается в совершенствовании перед лицом российской угрозы
Оборона Великобритании нуждается в совершенствовании перед лицом российской угрозы. Так считает начальник Генштаба Вооружённых Сил страны Ник Картер. По его словам, «настало время ответить на угрозы, нельзя сидеть, сложа руки».
Ник Картер должен выступить сегодня в Королевском Объединённом Институте оборонных исследований. Накануне военное ведомство Великобритании распространило тезисы его речи.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
g_e_e__p 22 января 2018 | 08:24
А=а=а=а!!!! Русские идут!!!!
Скорее дайте больше денег на защиту!
arye_11 22 января 2018 | 08:28
g_e_e__p:
Из сортира пишите?
У вас кажется сильный запор.
g_e_e__p 22 января 2018 | 08:46
arye_11: Когда кажется креститься надо! перекрестись и пройдёт.
mitja_76 22 января 2018 | 08:32
g_e_e__p: Генералы везде одинаковые. Только не везде им деньги отваливают так же легко, как у нас.
opiatnovyi63 22 января 2018 | 08:31
После захвата части территории Украины Россия завила себя как страна -агрессор, как страна -оккупант!
protiv777 22 января 2018 | 08:40
opiatnovyi63: Захватить можно часть какой ни будь страны. Украина - это не страна!. Ну если только первобытное общество, населенное скачущими хохлобесами.
vaka257 22 января 2018 | 08:35
Поздравляю Путина с новой гонкой вооружений...Опыт совка ничему не научил...Путинские понты работают лишь среди ватников в России....Западу на его понты плевать ....Изоляция России будет лишь углубляться,а вооружение западных стран наращиваться...
sg67g 22 января 2018 | 08:37
Он еще кое что сказал:
"Генерал подчеркнул серьезную угрозу, которую представляют российские крылатые ракеты, успешно примененные в Сирии . У Британии нет от них защиты, отмечает он.
Картер с сожалением говорит о снижении трат на военные разработки и считает, что «за последние годы Москве удалось продемонстрировать военные возможности, которым Великобритания с трудом может соответствовать».
Как пишет газета The Telegraph, британские военные, кроме того, обеспокоены доминированием России в области «артиллерии, радиоэлектронной борьбы и компьютерных технологий»."