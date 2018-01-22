Ник Картер: Оборона Великобритании нуждается в совершенствовании перед лицом российской угрозы

Оборона Великобритании нуждается в совершенствовании перед лицом российской угрозы. Так считает начальник Генштаба Вооружённых Сил страны Ник Картер. По его словам, «настало время ответить на угрозы, нельзя сидеть, сложа руки».

Ник Картер должен выступить сегодня в Королевском Объединённом Институте оборонных исследований. Накануне военное ведомство Великобритании распространило тезисы его речи.