Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста директору РАМТа Софье Апфельбаум

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста директору Российского Академического молодёжного театра Софье Апфельбаум. Она является шестой обвиняемой по делу «Седьмой студии» о хищении бюджетных средств. Ранее суд продлил Апфельбаум арест до 19 апреля.