На Троекуровском кладбище в Москве сегодня состоятся похороны Владимира Шаинского

Композитор скончался 25 декабря в США на 93 году жизни. В Министерстве культуры подчёркивают, что столь поздняя дата погребения обусловлена целым рядом факторов, в том числе, празднованием католического Рождества, из-за чего родственники не имели возможности быстро получить документы. Прощание с Шаинским пройдёт в Московском Доме композиторов. Гражданская панихида начнётся в 11 часов.