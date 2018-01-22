Женщину с первой группой инвалидности высадили из автобуса на мороз в Ханты-Мансийске
Это произошло, несмотря на ее удостоверение. Теперь в адрес инвалида-колясочника поступают обвинения во лжи, рассказала «Эху Москвы» сама пострадавшая Виктория Швецова.
Виктория Швецова добавила, что большая часть жителей города все-таки высказались в ее поддержку, и сочли поведение кондуктора недопустимым.
Комментарии5
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e_mae 22 января 2018 | 08:12
У хантов такие мансы.
malorus_kiev133 22 января 2018 | 08:37
e_mae: И это при том, что потомкам хантов и мансов разрешили в своё время поселиться на той территории Славяно-Арийской империи, на которой они сейчас находятся после того, как они с югов бежали к нам, когда у них очередная резня происходила из-за гражданской войны.
Но всё равно округ Ханты-Мансийским назвали жиды, на что-то надеясь в будущем.
echomacy_sborichemudakow 22 января 2018 | 08:13
"Большая часть жителей города высказались в её поддержку"----------- Швецова уже успела провести соцопрос? Походу, типичная сука-склочница. "Йэховский" контингент.
perestarok 22 января 2018 | 08:22
А кондукторы - идиоты. Когда не было социальных карт тоже, показываешь удостоверение инвалида, так покажите ещё справку, а потом ещё и паспорт. Было большое желание им ствол показать. Причём весь этот идиотизм был в Электростали. В Москве ни разу такого не было. Спокойно ездил.
g_e_e__p 22 января 2018 | 08:27
Ну вапщет её никто не высаживал, она сама решила назло кондукторше отморозить уши.
Кондукторша конечно идиотка.