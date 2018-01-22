Женщину с первой группой инвалидности высадили из автобуса на мороз в Ханты-Мансийске

Это произошло, несмотря на ее удостоверение. Теперь в адрес инвалида-колясочника поступают обвинения во лжи, рассказала «Эху Москвы» сама пострадавшая Виктория Швецова.

Виктория Швецова добавила, что большая часть жителей города все-таки высказались в ее поддержку, и сочли поведение кондуктора недопустимым.