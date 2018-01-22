Давление не элиты и отдельные компании не изменят внешнеполитический курс России, считают в Москве
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, внешняя политика страны определяется президентом на основе интересов народа, она пользуется в обществе широкой поддержкой. Так глава МИД прокомментировал в интервью «Коммерсанту» ожидаемый через неделю выход двух отчетов администрации президента США. Речь идет о т.н. «кремлевском докладе», списке лиц, приближенных к российскому руководству и докладе о целесообразности введения в отношении Москвы новых экономических санкций.
Комментарии12
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opiatnovyi63 22 января 2018 | 08:12
И в чём интерес этого народа? Чтобы страна была в изгоях и в изоляции?
svoi216 22 января 2018 | 08:13
На счет народа Лавров прав а вот элита вряд ли готова забрать детишек с Запада и поменять курорты Майами на турецкие.
odobryam_s 22 января 2018 | 08:15
Это какой такой "курс"? Воровать здесь и вывозить туда?
kukrynx 22 января 2018 | 08:16
Зазеркалье...
sim202_ 22 января 2018 | 08:22
Огласите, пжалста, весь список этих самых "интересов народа"...
Этот "народ" мы знаем...
apels 22 января 2018 | 08:23
Ну тогда волноваться нечего и надо призвать США усиливать санкции. Все больше в Россию деньги вкладывать придется.
gennomov 22 января 2018 | 08:25
Санкции персональные и против кланов, не против народа России, а лавров опять прикрывает свои шкурные интересы интересами народа.
blahovdav 22 января 2018 | 08:25
Чисто сукогеббельс... Те же интонации, воля , интересы и поддержка народа... Плешивый фюрерок ПОКА газовые печи не строит, но народ и это поддержит... Либерастов выжигать, разве не призывают здесь оголтелые путлеровские свиньи???
vaka257 22 января 2018 | 08:29
Лавров хочет сказать,что народ за войны?За масштабное разворовывание России?За то чтобы в России не было суда ,а был сплошной ментовской беспредел...Как же далеки они от народа...
ihtiostega 22 января 2018 | 08:33
vaka257: В разных странах разные народы.У разных народов разное понимание разных моментов.Наш народ много лет ждал наступления Коммунизма,и вот Коммунизм настал.Магазины полны,офисы бодро функционируют,трубопроводы тянутся,люди довольны.Наш народ хочет величия страны.Это нага психология.Все нормально.⛺✌
ura_123 22 января 2018 | 08:46
ihtiostega: Это "Москва 2042" ... А так да,всё нормально.
ura_123 22 января 2018 | 08:42
Слово то какое чудное-ЭЛИТЫ... Это простите,кто? Сечины-Ротенберги-рогозины-Кадырова???
При таких "ылитах" народ стопудово bydlo (pls),без вариантов.