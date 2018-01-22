Давление не элиты и отдельные компании не изменят внешнеполитический курс России, считают в Москве

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, внешняя политика страны определяется президентом на основе интересов народа, она пользуется в обществе широкой поддержкой. Так глава МИД прокомментировал в интервью «Коммерсанту» ожидаемый через неделю выход двух отчетов администрации президента США. Речь идет о т.н. «кремлевском докладе», списке лиц, приближенных к российскому руководству и докладе о целесообразности введения в отношении Москвы новых экономических санкций.