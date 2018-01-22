В СИЗО «Матросская тишина» пройдет последнее перед прениями заседание по делу Никиты Белых

Экс-губернатор Кировской области даст дополнительные показания, а защита попросит исследовать некоторые вещественные доказательства.

Участники процесса практически завершили представление доказательств. На предыдущем заседании они исследовали ранее не рассмотренные страницы уголовного дела. Это было сделано для того, чтобы стороны могли учитывать их во время прений. Между тем заседания по делу Никиты Белых уже неделю проходят в СИЗО «Матросская тишина». Это связано с плохим состоянием здоровья экс-губернатора. Источник ТАСС в судебных органах не исключает, что Белых останется в больнице «Матросской тишины» еще на неделю. Это означает, что прения, запланированные на среду, также могут пройти в изоляторе. Впрочем, адвокат подсудимого Андрей Грохотов отмечает, что состояние Никиты Белых стало лучше, при этом каждый день ему делают капельницу.

Никиту Белых обвиняют в вымогательстве и получении взяток за покровительство владельцам Нововятского лыжного комбината и УК Лесхоз на общую сумму 600 тысяч евро. Экс-губернатор Кировской области не признает свою вину.