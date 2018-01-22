В Москве арестован бывший следователь по особо важным делам ФСБ Дмитрий Гнатив

Он вел резонансные уголовные дела в Краснодарском крае, в том числе в отношении экс-судьи Дмитрия Новикова, кубанского вице-губернатора Вадима Лукоянова и политолога Михаила Саввы. Как пишет «КоммерсантЪ», бывший чекист обвиняется в мошенничестве. Он требовал от одного из бизнесменов 30 млн. руб. в обмен на прекращение уголовного дела, которого на самом деле не было.