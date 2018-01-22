Возобновлены занятия в школе в Улан-Уде, где школьник напал на детей

Принятые особые меры безопасности.

Бывший военный городок Сосновый Бор в пригороде Улан-Удэ снова на закрытом положении. На въезде проверяют документы, передает ТАСС. В фойе школы учеников встретили директор и сотрудники военной полиции. Силовики будут дежурить в школе всю неделю. ЧП произошло в пятницу. Девятиклассник с топором напал на учительницу и семиклассников, потом пытался покончить с собой. В больницу попали семь человек, в том числе и сам нападавший.

Наиболее серьезно были ранены две девочки. Одной подросток отрубил пальцы на руке. Врачи смогли их пришить. Операция длилась 6 часов. Второй девочке нападавший топором проломил голову. 13-летняя школьница находится в тяжелом состоянии, но без отрицательной динамики, говорят врачи. Директор школы пообещал установить на входе металллодетектор и нанять частных охранников. В школе работает один штатный психолог и пять приглашенных.

Мотивы нападения следствие пока не называет. Пострадавшая учительница говорила, что подросток мог напасть из-за полученной двойки.