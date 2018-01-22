Похороны композитора Владимира Шаинского пройдут сегодня на Троекуровском кладбище Москвы

Гражданская панихида перед этим состоится в Московском доме композиторов. Она начнется в 11 утра. Шаинский умер в США 25 декабря на 93-м году жизни. Он написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.