Один из обвиняемых в хищении при реконструкции канала имени Москвы скрылся во время судебного процесса

Генеральный директор санкт-петербургского научно-производственного предприятия «Фортэкс» Дмитрий Аршанский исчез незадолго до оглашения приговора, пишет «КоммерсантЪ». Двух остальных Замоскворецкий суд приговорил к 5 и 3,5 годам колонии общего режима. Само расследование хищения почти полумиллиарда рублей, добавляет газета, сопровождалось скандалами. В частности, был арестован и осужден адвокат, который предложил родственникам Аршанского за более чем $2 млн. добиться прекращения дела. А супруга обвиняемого даже объявляла голодовку в поддержку мужа.