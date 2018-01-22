Один из обвиняемых в хищении при реконструкции канала имени Москвы скрылся во время судебного процесса
Генеральный директор санкт-петербургского научно-производственного предприятия «Фортэкс» Дмитрий Аршанский исчез незадолго до оглашения приговора, пишет «КоммерсантЪ». Двух остальных Замоскворецкий суд приговорил к 5 и 3,5 годам колонии общего режима. Само расследование хищения почти полумиллиарда рублей, добавляет газета, сопровождалось скандалами. В частности, был арестован и осужден адвокат, который предложил родственникам Аршанского за более чем $2 млн. добиться прекращения дела. А супруга обвиняемого даже объявляла голодовку в поддержку мужа.
Комментарии3
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alexey65 22 января 2018 | 07:57
Голодовка супруги не помогла. Поэтому подсудимый решил скрыться.
odobryam_s 22 января 2018 | 08:07
А при Сталине эти деятели канал строили бы с киркой в руках....
vaka257 22 января 2018 | 08:12
Других чиновников и "бизнесменов" при путинщине и не должно быть...Честные люди для этой власти экстремисты...